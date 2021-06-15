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Giriş Tarihi: 16.6.2021 00:12

, tarihi ne? ve TYT, AYT, YDT tarihi nedir?

YKS ne zaman yapılacak, üniversite sınavı tarihi ne? ÖSYM 2021 YKS'ye kaç gün var ve TYT, AYT, YDT tarihi nedir?

için geri sayım sürüyor. olarak bilinen YKS sınavı, Haziran ayında gerçekleştirilecek. Pandemi sürecindeki zorluklara rağmen sınavlarına hazırlanan adaylar başarılı olabilmek için yarışacaklar. TYT, AYT ve YDT oturumlarına girecek olan adaylar, son çalışmalarını yapıyor. Peki, üniversite sınavına ne kadar, kaç gün kaldı? , sınav tarihi değişti? İşte, 2021 YKS tarihleri

YKS ne zaman, ayın kaçında yapılacak soruları binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Öğrenciler iyi bir üniversite hayali kurarak çalışmalarına devam ederken, 2021 konusuyla ilgili de bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, üniversite sınavına ne kadar, kaç gün kaldı? YKS ne zaman yapılacak, sınav tarihi değişti? İşte, 2021 YKS tarihleri

YKS TARİHİ DEĞİŞECEK Mİ?

Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren YKS, 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Tarihin yeniden değişmesi beklenmiyor.

TYT NE ZAMAN?

Birinci oturum olan Temel Yeterlilik Testi TYT 26 Haziran 2021 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.

AYT NE ZAMAN?

İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi AYT 27 Haziran 2021 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.

YDT NE ZAMAN?

Üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testi YDT 27 Haziran 2021 tarihinde 15:45'te uygulanacak.

ADAYLAR DİKKAT!

2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

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YKS ne zaman yapılacak, üniversite sınavı tarihi ne? ÖSYM 2021 YKS'ye kaç gün var ve TYT, AYT, YDT tarihi nedir?
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