1 milyon öğretmene ilham verdi

Samsun
'un Çarşamba
ilçesi Kumköy Köyü İlkokulu'nda görev yaparken 2015'te Küresel Öğretmen Ödülü'ne aday gösterilen ve dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına seçilen Dilek Livaneli köy öğretmenliğinden küresel öğretmenliğe uzanan başarı hikâyesini bir kitap haline getirdi. Şu anda İngiltere
'de olan Livaneli "Bir Dilek Yetmez" isimli kitabı ile 1 milyondan fazla öğretmene, 400 binden fazla öğretmen adayına ulaşarak toplumun her kesimine ilham vermek istediğini söyledi. 5 yıl önce Londra
'ya burslu gelerek eğitim alanındaki çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Livaneli "Avrupa
'da 15 farklı okul üzerinde dünya vatandaşlığı konulu araştırma ve gözlemlerime devam ediyorum" dedi.
TÜRK ÇOCUKLAR ONA EMANET
Londra'da Türk çocuklarına Türkçe öğrettiğini söyleyen Livaneli "International School of London'da Türkçe anadil öğretmeni olarak görev yapıyorum. İngiltere'deki Türk çocuklarını destekleyen bir dil eğitim programı geliştirdim. Okuldaki tüm Türk öğrencilerin sorumluluğu bende. Hafta sonlarıysa bir tiyatro salonu kiralayıp, kendi adımı taşıyan bir drama atölyesi kurdum. Türk çocuklarına şarkılarla, dans ve dramayla Türkçe öğretiyorum. Anne-baba Türk ama çocuklar Türkçe'yi çok az biliyor" diye konuştu.