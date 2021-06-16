2021 ATA AÖF yaz okulu olacak mı, açılacak mı? ATA AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, kayıt tarihleri ne?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu, online sınavlarda derslerini veremeyen öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Dönemin uzamasını istemeyen AÖF öğrencileri, 2021 ATA AÖF yaz okulu olacak mı, açılacak mı sorusuna yanıt arıyor. ATA AÖF yaz okulunun açılacağı, ancak sınavların gerçekleşme şeklini pandemi koşullarının belirleyeceği öğrenildi. ATA AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, kayıt tarihleri ne sorularının yanıtı haberimizde.

ATA AÖF YAZ OKULU OLACAK MI?

Her yıl olduğu gibi 2020-2021 eğitim öğretim yılında da ATA AÖF yaz okulu açılacak. Öğrencilerin başarısız derslerini verecekleri yaz okulu sınavları Eylül ayı içerisinde alınacak. Ancak koronavirüs pandemisinin Eylül ayında ne durumda olduğu değerlendirilecek ve sınavların yapılma şekli buna göre belirlenecek. Şartların el vermesi halinde sınavlar yüz yüze yapılacak.