AÖF yaz okulu sınav tarihleri binlerce Anadolu Üniversitesi öğrencisinin merak konusu haline geldi. Kurumun resmi sitesi üzerinden yapılan açıklamada aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden kayıtların Haziran sonu Temmuz başında belirlenen tarihlerde alınacağı bildirildi. Öte yandan açıköğretim öğrencileri "Anadolu Üniversites AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, sınavlar ne zaman yapılacak?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. İşte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF yaz okulu kayıt tarihleri, ücreti ve sınav tarihleri gibi merak edilen tüm detaylar…