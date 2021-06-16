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Giriş Tarihi: 16.6.2021 15:28

kayıt - sınav tarihleri takvimi: AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, sınavlar nasıl olacak?

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıt - sınav tarihleri takvimi: AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, sınavlar nasıl olacak?

Açıköğretim fakültesi öğrencileri kayıt başvuru tarihleri ve ücreti gibi detayları son günlerde gündeme taşıyor. 29 Mayıs-7 Haziran 2021 tarihleri aralığında gerçekleşen final sınavlarının ardından sonuçlar ise geçtiğimiz hafta açıklanmıştı. Bahar dönemi içerisinde derslerinden kalan vatandaşlar yaz okulu fırsatıyla derslerden geçme şansı yakalayacak. Bu noktada ise “ yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, sınavlar ne zaman yapılacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte AÖF yaz okulu ücreti, kayıt ve sınav tarihleri gibi tüm detaylar…

sınav tarihleri binlerce öğrencisinin merak konusu haline geldi. Kurumun resmi sitesi üzerinden yapılan açıklamada aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden kayıtların Haziran sonu Temmuz başında belirlenen tarihlerde alınacağı bildirildi. Öte yandan açıköğretim öğrencileri " yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, sınavlar ne zaman yapılacak?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. İşte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF yaz okulu kayıt tarihleri, ücreti ve sınav tarihleri gibi merak edilen tüm detaylar…

SON DAKİKA: AÖF sınav sonuçları açıklandı! Açıköğretim Fakültesi Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

AÖF'TEN SON DAKİKA DUYURUSU!

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

''Değerli öğrencilerimiz, sınav sonuçlarınız sınavlarla ilgili tüm süreçler tamamlandıktan sonra açıklanacaktır. Sağlıklı günler dileriz.''

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden öğrenci kimlik bilgileriyle veya e-Devlet girişiyle görüntülenebilirler

SON DAKİKA: AÖF sınav sonuçları açıklandı! Açıköğretim Fakültesi Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

AÖF'TEN SINAV İTİRAZLARI AÇIKLAMASI
Anadolu Üniversitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "5-6-7 Haziran tarihlerinde düzenlenen sınavlara ilişkin sınava ve sınav sorularına itirazlar 10 Haziran Perşembe günü saat 23.59'a kadar Öğrenci Otomasyonu üzerinden yapılabilir." ifadelerini kullandı. Açıklamada itirazlar tamamlandıktan sonrası sonuçların açıklanacağı bilgisi paylaşıldı.

SON DAKİKA: AÖF sınav sonuçları açıklandı! Açıköğretim Fakültesi Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
sonuçları açıklandı. AÖF sınav sonuçların 11 Haziran Cuma günü belli oldu.

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Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıt - sınav tarihleri takvimi: AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, sınavlar nasıl olacak?
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