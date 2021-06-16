AÖF yaz okulu sınav tarihleri binlerce Anadolu Üniversitesi öğrencisinin merak konusu haline geldi. Kurumun resmi sitesi üzerinden yapılan açıklamada aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden kayıtların Haziran sonu Temmuz başında belirlenen tarihlerde alınacağı bildirildi. Öte yandan açıköğretim öğrencileri "Anadolu Üniversites AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, sınavlar ne zaman yapılacak?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. İşte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF yaz okulu kayıt tarihleri, ücreti ve sınav tarihleri gibi merak edilen tüm detaylar…
Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
''Değerli öğrencilerimiz, sınav sonuçlarınız sınavlarla ilgili tüm süreçler tamamlandıktan sonra açıklanacaktır. Sağlıklı günler dileriz.''
AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!
AÖF sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden öğrenci kimlik bilgileriyle veya e-Devlet girişiyle görüntülenebilirler
AÖF'TEN SINAV İTİRAZLARI AÇIKLAMASI
Anadolu Üniversitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "5-6-7 Haziran tarihlerinde düzenlenen sınavlara ilişkin sınava ve sınav sorularına itirazlar 10 Haziran Perşembe günü saat 23.59'a kadar Öğrenci Otomasyonu üzerinden yapılabilir." ifadelerini kullandı. Açıklamada itirazlar tamamlandıktan sonrası sonuçların açıklanacağı bilgisi paylaşıldı.
AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
AÖF sınav sonuçları açıklandı. AÖF sınav sonuçların 11 Haziran Cuma günü belli oldu.