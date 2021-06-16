Açıköğretim Lisesi ilk kayıtlar ve kayıt yenileme işlemleri 11 Haziran'da sona erdi. Mazeretli kayıtlar için belirlenen tarihi merak eden açık lise öğrencileri, AÖL mazeretli kayıt yenileme tarihi hakkında araştırma yapıyor. Öğrenciler AÖL 3. dönem sınavları ne zaman ve ne şekilde gerçekleşecek diye de merak ediyor. Önceki sınavlar gibi bu sınavın da online gerçekleşmesi bekleniyor.

AÖL MAZERETLİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı Açıköğretim Lisesi takvimine göre kayıt yenileme işlemleri 17 Mayıs'ta başlayıp 11 Haziran'da son buldu. Mazeretli kayıtlar ise takvimdeki bilgilere göre 18 Haziran'da yapılacak. Kayıt yenileme işlemi için kayıt yenileme ücreti ödendikten sonra AÖL internet sitesi üzerinden başvuru işlemi gerçekleştirilir. AÖL 3. dönem kayıt yenileme ücretleri açıklandığında güncel veriler haberimizde yer alacak.