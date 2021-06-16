Bakan Selçuk, Okuma Bayramı programına zoom üzerinden online katıldı

2020-2021 eğitim öğretim yılı sonu itibari ile Arıcak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okuma yazma öğrenen 1. Sınıf öğrenciler için hazırlanan Okuma Bayramı programı zoom ve Milli Eğitim Bakanlığı youtube kanalı üzerinden canlı olarak gerçekleştirildi.

Öğrencilerin hazırladığı etkinliklerin onur konuğu ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk oldu. Bakan Selçuk, düzenlenen etkinliğe online olarak katılarak öğrenciler tarafından hazırlanan şiir, skeç, tiyatro gösterisi ve okuma etkinliklerini programın sonuna kadar takip ederek öğrencilerle birlikte oldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yanı sıra Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, Arıcak Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü, il müdürlüğü yöneticileri ve öğrenciler programa zoom üzerinden katılırken, öğrenci, veli ve öğretmenler ise programı youtube üzerinden takip ettiler.

Minik öğrencilerin hazırladığı birbirinden güzel çalışmaları ilgiyle takip eden Bakan Selçuk, Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk ve İlçe Müdürü Feti Kılıç'a etkinlik için teşekkür etti.

Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk zor şartlara rağmen Arıcak ilçesinde görev yapan öğretmenlerin kapı kapı, köy köy dolaşarak 1. Sınıfa başlayan öğrencilerin tamamına okuma yazma öğrettiklerini, kitap götürdüklerini ve tüm olumsuzluklara rağmen başarılı çalışmalarıyla çocukların gönlünde taht kurduklarını söyledi.