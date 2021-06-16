KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavları için hazırlanan ancak başvuru sürecini kaçıran adaylar, KPSS geç başvuru tarihi ve ücreti hakkında KPSS geç başvuru tarihi ne, geç başvurular ne zaman başlıyor gibi sorularla araştırma yapıyor. ÖSYM tarafından Ağustos ayında düzenlenecek olan sınava ilişkin geç başvurular %50 artırımlı fiyatla alınacak. İşte KPSS geç başvuru ücreti ne kadar sorusunun yanıtı ve geç başvuru tarihi.
KPSS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE?
2021 KPSS geç başvuru ne zaman sorusunun yanıtı ÖSYM'nin 2021 sınav takvimiyle yanıt buluyor. Takvime göre, geç başvurular 22-23 Haziran tarihlerinde alınacak. Ağustos ayında gerçekleşecek olan sınav için başvuru sürecini kaçıranlar bu tarihlerde başvuruda bulunabilecek.
KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
KPSS geç başvuru ücreti, normal başvuru ücretinin %50 zamlı haliyle yatırılacak. Yani 90 TL olan bir oturum için geç başvuru ücreti olarak 135 TL ödenecek.
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin): 135 TL
KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin): 97,5 TL
ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin): 135 TL
KPSS GEÇ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?
ÖSYM'nin resmi internet sitesinden, 22-23 Haziran tarihlerinde açılacak olan geç başvuru ekranı üzerinden aynı adımlar uygulanarak başvuru işlemi gerçekleştirilecek. Adaylar başvuru formunu tamamlayıp başvuru ücretini ödediğinde başvuru alınmış olacak.
KPSS NE ZAMAN?
Genel Yetenek-Genel Kültür : 1 Ağustos 2021, Saat: 10.15, 130 dakika
Eğitim Bilimleri : 1 Ağustos 2021, Saat: 14.45, 100 dakika
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 7 Ağustos 2021, Saat: 10.15
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 7 Ağustos 2021, Saat: 14.45
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 8 Ağustos 2021, Saat: 10.15
ÖABT Tarihi : 15 Ağustos 2021, Saat: 10.15
ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınav Saati : 14.45