KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS geç başvuru ücreti, normal başvuru ücretinin %50 zamlı haliyle yatırılacak. Yani 90 TL olan bir oturum için geç başvuru ücreti olarak 135 TL ödenecek.

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin): 135 TL



KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin): 97,5 TL



ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin): 135 TL