TÜBİTAK’tan İzmir’e 18 ödül

Lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla TÜBİTAK'ın her yıl düzenlediği 'Lise Öğrencileri Proje Yarışması'nda İzmir'den 18 öğrenci ödüle layık görüldü. Ülke genelinde 14 bin projenin katıldığı yarışmada İzmir; 2 birincilik, 2 ikincilik, 4 üçüncülük ve 3 teşvik ödülü ile önemli bir başarıya imza attı. Yarışma sonunda İzmir'e madalya getiren öğrenciler, danışman öğretmenleri ve aileleri, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen kahvaltı etkinliğinde İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile bir araya geldi. Program, İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Yiğit'in 'Bilim Olimpiyatları, Proje Çalışmaları Ve Eğitimlerinde İzmir' başlığında bilgilendirme sunumuyla başladı. 2017 yılından beri il genelinde yürütülen bilim olimpiyatları ve proje eğitim süreci hakkında bilgi veren Yiğit, "Bizimle birlikte çalışan paydaşlarımızın sayısı arttırdıkça daha çok öğrenciye daha erken yaşta ulaşmış olacağız. Bilim olimpiyatlarımızın ilkini gerçekleştirdik. Bu yıl ikincisini yapacağız. Programı onaylanıp TÜBİTAK akreditasyon eğitimi veren ilk il olduk." dedi.

İZMİR'İN KODLARINDA BAŞARI VAR

Programın açılış konuşmasını yapan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, şunları kaydetti:

"Bugün bizim için gerçekten onur ve gurur verici bir gün. Başarılarıyla gurur duyduğumuz evlatlarımızla geleceğe dair bizi umutlandıran bir tabloya bakmaktayız. İzmir'in kodlarında, İzmir'in her zerresinde, İzmir'in çocuklarında başarı ve bu milletin temel değerleri vardır. Bu anlamda ailelerini onurlandıran samimiyetle bu ülkenin bayrağını dalgalandırmak için çalışan ızdırabını yüreğinde hisseden, istirahatinden fedakârlık eden tüm öğrencilerimize ve onları destekleyen ailelerine, onlara mihmandarlık yapan kıymetli öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Anne, babalar ve eğitimciler olarak dualarımızdan eksik etmediğimiz ve dualarımıza karşılık aldığımız bir gençlik, bizim en büyük sermayemiz. Bu Pazar, varlığından güç aldığımız, gölgesinde cesaretle kök saldığımız çınarların yani babalarımızın günü. Bir babaya verilecek en anlamlı, en güzel hediye onun emeklerinin karşılığını kişiliğiyle, karakteriyle ve başarılarıyla gösteren bir evlada sahip olmaktır. Evlatlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

İZMİR HER ANLAMDA EMSAL TEŞKİL EDECEK BİR ŞEHİR

Ödül töreninde konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Gelişmiş ve kalkınmış ülkeler her santimetre karesini mamur eden, her bir ferdini israf etmeksizin kabiliyetleri doğrultusunda eğitebilen ülkelerdir. Biz ülke olarak üstün yetenekli çocuklarımızı eğitme noktasında titiz davranmak, onları istidatları doğrultusunda yönlendirerek geleceğe hazırlamakla mükellefiz. Öğrencilerimizin arasından nice Fatihler, Kanuniler, Atatürkler çıkacak. Bizler; Fuat Sezgin, Oktay Sinanoğlu, Aziz Sancar gibi geleceğin bilim insanlarını, insanlığa mal olacak isimleri yetiştirmek için gayret ediyoruz."

İZMİR EMSAL TEŞKİL EDECEK BİR ŞEHİR OLMALI

İzmir'in tarihteki öncü misyonuna değinen Vali Köşger, "Eğitim başta olmak üzere İzmir her anlamda tüm Türkiye'ye emsal teşkil edecek bir şehir olmalı. Bu ülkeyi kanatlandıracak olan da yine bizim çocuklarımız olacaktır. Kendi değerlerinden kopmadan, çağın bütün bilgilerini donanarak yetişecek öğrencilerimiz, ülkemizi muasır medeniyetlerin de ötesine taşıyacaktır. Bugün bizleri başarılarıyla gururlandıran evlatlarımızı yetiştiren ailelere, öğretmenlere, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve okul müdürlerine teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum." dedi.

'TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler, ödüllerini Vali Yavuz Selim Köşger' den alırken ailelerinin sevinci ve gururu görülmeye değerdi.