YKS ne zaman, ayın kaçında yapılacak soruları binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Öğrenciler iyi bir üniversite hayali kurarak çalışmalarına devam ederken, 2021 YKS ne zaman yapılacak konusuyla ilgili de bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, üniversite sınavına ne kadar, kaç gün kaldı? YKS ne zaman yapılacak, sınav tarihi değişti? İşte, 2021 YKS tarihleri