YKS ne zaman, ayın kaçında yapılacak soruları binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Öğrenciler iyi bir üniversite hayali kurarak çalışmalarına devam ederken, 2021 YKS ne zaman yapılacak konusuyla ilgili de bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, üniversite sınavına ne kadar, kaç gün kaldı? YKS ne zaman yapılacak, sınav tarihi değişti? İşte, 2021 YKS tarihleri
Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren YKS, 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak.
Tarihin yeniden değişmesi beklenmiyor.
Birinci oturum olan Temel Yeterlilik Testi TYT 26 Haziran 2021 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.
İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi AYT 27 Haziran 2021 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.
Üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testi YDT 27 Haziran 2021 tarihinde 15:45'te uygulanacak.