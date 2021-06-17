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Giriş Tarihi: 17.6.2021 09:05 Son Güncelleme: 17.6.2021 09:06

diploma mezuniyet sorgulama öğrenme! 2021 AÖF mezuniyet nasıl anlaşılır?

Anadolu Üniversitesi AÖF diploma mezuniyet sorgulama öğrenme! 2021 AÖF mezuniyet nasıl anlaşılır?

öğrencileri sınavların açıklanmasıyla beraber mezuniyet ve diploma sorgulama ekranını araştırmaya başladı. Bahar döneminin sona ermesiyle beraber milyonlarca öğrenci “AÖF mezuniyet nasıl anlaşılır, diploma sorgulama nasıl yapılır?” soruları gündemdeki yerini aldı. Öte yandan Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada mezuniyet işlemlerinin hala devam ettiğini ve henüz mezun gözükmeyen öğrencilerin birkaç gün içinde sistemi yeniden kontrol etmesi gerektiğini bildirdi. İşte 2021 Açıköğretim AÖF mezuniyet ve diploma sorgulama!

mezuniyet ve diploma sorgulama ekranı binlerce açıköğretim öğrencisi tarafından ziyaret ediliyor. bünyesinde açıköğretimden eğitim almakta olan son sınıf öğrencileri sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber "AÖF mezuniyet nasıl anlaşılır, diploma sorgulama nasıl yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 2021 AÖF mezuniyet ve diploma sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

AÖF MEZUNİYET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

AÖF mezuniyet sorgulama ve mezuniyet diploması doğrulama işlemleri Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor. diplomaları ise sınav sonuçlarının açıklanmasını takip eden 20 iş günü içinde öğrencinin bağlı olduğu büroya gönderilecek.

AÖF DİPLOMA SORGULAMA – MEZUN YAZISI ALMA EKRANI E-DEVLET

AÖF geçici mezuniyet belgesi alabilmek için öncelikle kişisel bilgilerle e-Devlet'te giriş yapılır. Ardından "Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama" ekranında "Mezun Bilgileriniz" başlığı altında eğitim durumu görüntülenir. Burada "Belge Oluştur" butonuna tıklayıp sayfanın çıktısını alarak geçici mezuniyet belgesi temin edilmiş olur.

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Anadolu Üniversitesi AÖF diploma mezuniyet sorgulama öğrenme! 2021 AÖF mezuniyet nasıl anlaşılır?
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