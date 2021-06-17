AÖL MAZERETLİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Açık lisede okuyan öğrencilerin gündeminde AÖL mazeretli kayıt yenileme ve sınav tarihleri yer alıyor. Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemini 11 Haziran tarihi itibariyle yapmayan öğrenciler için mazerete bağlı kayıt işlemleri 18 Haziran 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılacak.

MEB'DEN AÖL AÇIKLAMASI

MEB'den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle;

Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve ve kayıt yenileme işlemleri ile Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinin kayıt yenileme işlemlerinin 17 Mayıs 2021 tarihinden 11 Haziran 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması, Bu tarihler arasında çeşitli nedenlerle kayıt işlemlerini yaptıramayan öğrenciler için mazerete bağlı ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 18 Haziran 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması Başkanlığımızca uygun görülmektedir.