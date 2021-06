Bakan Selçuk: Dünyayı yakından takip ediyoruz

Bakan Selçuk, yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin açılış töreni ve Metin Arslan İlkokulu temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Selçuk, eğitimde fırsat adaletinin önemine vurgu yaptı.

Bakan Selçuk, "Burada sizlerin gösterdiği başarıların farkındayız. Baştan bir teşekkürle başlamak istiyorum. Bugün de Karabük'te okullarımızın açılışını yapacağız. Bir okulumuzun temelini atıyoruz. Bunlar gelecek için, çocuklar için güzel şeyler. Daha iyi imkanlar için onları buluşturmak için güzel şeyler. Eğitimin daha kaliteli olması demek. Yaptığımız her iş bize emin olun çok büyük mutluluk veriyor. Öğretmenlerimizin, arkadaşlarımızın yüzleri gülümsüyor. Onların yüzü gülümseyince çocukların dolayısıyla bizim yüzümüz gülümsüyor. Bugün açacağımız okullarda eğitime devam edecek çocuklarımıza, öğretmenlerimize başarılar diliyorum. İnşallah güzel günleri geçsin buralarda. Elbette bizim sorumluluğumuz yurdun her bir köşesinde her birini ayırmadan imkanlar sağlamak. Eğitim öğretim görmesine fırsat vermek. Çünkü biz baştan beri fırsat adaleti diyoruz. Fırsat eşitliği bile demiyoruz. Eşit olmak herkese aynı şeyi vermek demektir. Ama adalet herkese hak ettiği ve ihtiyacı olan şeyi verebilmektir. Dolayısıyla fırsat adaleti bizim için çok önemlidir." dedi.

Bakan Selçuk, tüm dünyayı günlük olarak takip ettiklerini ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı:

"2023 eğitim vizyonunda da bunlardan bahsettik. Tüm dünyayı takip ediyoruz. Hangi ülke neyin peşinde, hangi tedbirleri alıyorlar. Günlük olarak takip ediyoruz. Bizler de Türkiye için elimizden geleni yapmak için uğraşıyoruz. Çocuklar için daha nitelikli ve dünyadaki akranlarıyla yarışacak dimdik ayakta duracak nesiller yetişmesine gayret ediyoruz. Ben burada hizmet vermeye başlayacak olan öğretmen arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Çocuklarıma başarılar diliyorum. Bütün bu süreçlerde emeği geçen herkese her bir meslektaşıma, emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum."

Konuşmaların ardından ilçeler ve merkezdeki yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin toplu açılış ve temel atma törenleri gerçekleştirildi. Daha sonra 4 yıl önce Batman Kozluk ta şehit edilen Şenay Aybüke Yalçın öğretmenin Safranbolu da oturan ailesini ziyaret ederken, ziyaret basına kapalı oldu.