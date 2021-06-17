Onur belgesi nedir? MEB ile onur belgesi kaç puanla alınır ve kimlere verilir?

2020-21 eğitim yılının sona ermesine kısa bir süre kaldı. Öğrenciler, başta onur belgesi, takdir ve teşekkür belgeleri olmak üzere, karne ve notları ile ilgili araştırma yapıyor. Takdir ve teşekkür hesaplamanın yanında, onur belgesi kimlere verilir, onur belgesi kaç puanla alınır gibi soruların yanıtı araştırılıyor. İşte, onur belgesi alma kriterleri ve onur belgesi hakkında bilgiler...

ONUR BELGESİ KİMLERE VERİLİR?

Takdir teşekkür hesaplama işlemlerinin yanı sıra onur belgesi şartları da son günlerde sıklıkla gündeme geliyor. İşte, onur belgesi ile ilgili bilgiler ve adım adım takdir teşekkür hesaplama işlemleri