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Haberler Eğitim Haberleri ÖSYM sınav tarihleri ile KPSS, DGS, YKS, ALES, YÖKDİL ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi 2021!
Giriş Tarihi: 17.6.2021 13:14 Son Güncelleme: 17.6.2021 13:15

ile KPSS, DGS, YKS, ALES, YÖKDİL ne zaman yapılacak? 2021!

ÖSYM sınav tarihleri ile KPSS, DGS, YKS, ALES, YÖKDİL ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi 2021!

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam sağlamak isteyen vatandaşlar araştırması yapıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen sınavlar her yıl belli tarihler aralığında gerçekleştiriliyor. Koronavirüs salgını sebebiyle sınav ve başvuru tarihleri düzenlenerek sınav takvimini güncellemesine gidildi. Peki KPSS, DGS, YKS, ALES, YÖKDİL ne zaman yapılacak? İşte,

ile başvuru tarihleri binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Devlet kadrosunda çalışmak isteyen vatandaşlar gözlerini KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL, MSÜ Her yıl kurum tarafından belirlenen tarihlerde sınavlara giren ve başvurularını tamamlayan adaylar gözlerini 2021 sınav tarihlerine çevirirken KPSS, DGS, YKS, ALES, YÖKDİL ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte bilgisi

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2021: KPSS, DGS, YKS, ALES, YÖKDİL NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından sınav tarihleri ve sınav takvimi belli oldu.

ALES

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

2021-ALES/1

SINAV: 02.05.2021

BAŞVURU: 12.03.2021-22.03.2021

ALES

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

2021-ALES/2

SINAV: 19.09.2021

BAŞVURU: 03.08.2021-11.08.2021

ALES

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

2021-ALES/3

SINAV: 21.11.2021

BAŞVURU: 06.10.2021-14.10.2021

KPSS

Kamu Personel Seçme Sınavı

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

SINAV: 01.08.2021

BAŞVURU: 28.05.2021-14.06.2021

KPSS

Kamu Personel Seçme Sınavı

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. GÜN

SINAV: 07.08.2021

BAŞVURU: 28.05.2021-14.06.2021

KPSS

Kamu Personel Seçme Sınavı

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. GÜN

SINAV: 08.08.2021

BAŞVURU: 28.05.2021-14.06.2021

KPSS

Kamu Personel Seçme Sınavı

2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

SINAV: 15.08.2021

BAŞVURU: 28.05.2021- 14.06.2021

YÖKDİL

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı

2021-YÖKDİL/1

SINAV: 28.03.2021

BAŞVURU: 05.02.2021-15.02.2021

YÖKDİL

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı

2021-YÖKDİL/2

SINAV: 29.08.2021

BAŞVURU: 02.07.2021-12.07.2021

DGS sınavı 2021

2021 DGS sınav başvuruları, 21 Mayıs 2021 tarihinde başlıyor, 31 Mayıs 2021 tarihinde sona eriyor. Geç başvuru tarihi ise 8 Haziran 2021. DGS sınavı, 11 Temmuz 2021 tarihinde yapılacaktır. Sınav sonuçları, 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

2021 YKS sınavı

2021 YKS sınav başvuruları, 4 Şubat-2 Mart 2021 tarihlerinde gerçekleşti. YKS sınavı, 26 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşecek. 2021 YKS sonuçları, 4 Ağustos 2021 tarihi

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ÖSYM sınav tarihleri ile KPSS, DGS, YKS, ALES, YÖKDİL ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi 2021!
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