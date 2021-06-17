Arapça'dan dilimize geçen sözcüklerden biri de tefekkür kelimesidir. Fikr kökünden türeyen bu kelime dini anlamının yanı sıra günlük dilde de kullanılmaktadır. Ancak anlamının bilinmemesi ya da başka kelimelerle karıştırılması bu kelimenin yanlış kullanımına ve anlatım bozukluğuna sebebiyet vermektedir. Bu nedenle birçok kişi tefekkür ne demek, tefekkür sözlük anlamı nedir gibi sorulara yanıt arıyor. İşte bu kelimeye ilişkin merak edilenler.

TEFEKKÜR NE DEMEK?

Arapça kökenli olan bu sözcük, fikir sözcüğünün de kökünü oluşturan fkr kökünden gelmektedir. Arapça'da "tafakkur" şeklinde bulunan tefekkür sözcüğü, "düşünme, düşünceye dalma" anlamlarına gelir. Özetle "düşünme" anlamına gelen bu sözcük, bir şey hakkında derinlemesine düşünmek, analiz etmek, bir durumun sonucu hesaplamak gibi manalara da gelir.

TEFEKKÜR TÜRKÇE MİDİR?

Tefekkür sözcüğü Türkçe değildir. İslamiyet'in etkisiyle dilimize Arapça'dan geçen ve Arapça kökenli olan sözcüklerden biridir.

TEFEKKÜRE DALMAK NE DEMEK?

Tefekküre dalmak, derin düşüncelere dalmak, kendini bu düşüncelere kaptırıp çevresinde olan bitenleri fark etmeyecek hale gelmek anlamında kullanılır. Yüce Allah'ın yarattıklarını düşünerek tefekküre dalmak ve ona şükürde bulunmak bir ibadettir.

İSLAMDA TEFEKKÜR NE DEMEK?

İslamiyet'te ise tefekkür, yaratılan her şeyde Allah'ı anmak; kainatı, doğayı ve varlıkları izleyip her birini yaratan yüce Allah'ı anmak; bu eşsiz düzenden ders çıkarmak manalarına gelir. Günahlarını düşünmek, bunlardan ders çıkararak tövbe ve istiğfarda bulunmak da tefekkür kabul edilir. Tefekkürü benimsemiş insanlar gün içinde sık sık kendiyle baş başa kalıp bu gibi düşüncelere dalar.

ÖLÜMÜ TEFEKKÜR ETMEK NE DEMEK?

Ayrıca ölümü tefekkür etmek de kulluğun vazifeleri arasında sayılır ve İslamda tefekkür başlığı altında değerlendirilir. Her Müslüman ölümün son olmadığını bilir ve Allah'ın huzuruna günahlardan arınmış halde çıkmayı arzular. Bu sebeple ölümü tefekkür etmek kişiye bu dünyanın gelip geçici olduğunu, asıl dünyaya hazır olunması gerektiğini hatırlatır.