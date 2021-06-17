Terim Anlam Ne Demek? Terim Anlam Özellikleri Ve Örnekleri

Belli bir alana özgü kavramları ifade etmek üzere kullanılan terim anlam kalıbı, mesleki terimleri araştıranların merak ettikleri arasında yer alıyor. Terim anlam ne demek, terim anlam nedir gibi sorularla incelenen bu ifade, dil bilgisi konuları arasında önemli bir yer tutuyor. İşte terim anlam özellikleri ve örnekleri.

TERİM NE DEMEK?

Bir konuyla ya da bilim, sanat, meslek dalıyla ilgili konuya has sözcükler terim olarak adlandırılır. Örneğin tıp terimi, müzik terimi, psikoloji terimi, bilgisayar terimi gibi üst başlıklar altında pek çok sözcük yer almaktadır. Bu kelimelerin terim olabilmesi için çeşitli bilimsel dayanakları olması gerekmektedir. Bu terimler zaman zaman asıl anlamının dışına çıkarak da kullanılmaktadır.

TERİM ANLAM NE DEMEK?

Türk dil bilgisi incelemelerinde sıkça karşılaşılan terim anlam ifadesi merak ediliyor. Terim anlam, bir konuya ya da alana özgü olan sözcükleri ifade eder. Bu sözcüklerin terim anlamını kavrayabilmek için o alanda bir bilgi birikimine ihtiyaç vardır.

TERİM ANLAM ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Örneğin bir müzik terimi olan aryanın ne demek olduğunu yalnızca müzikle ilgisi olan kişiler kavrayabilir. Ya da bir Matematik terimi olan karekök ifadesini Matematik bilgisi olmayan kişiler anlayamaz ya da yanlış anlar. Öte yandan, hastalık isimlerinin tamamı tıp terimi olarak geçer ve bu hastalıkların tanımını ancak tıp konusunda uzman olanlar yapabilir. Terimler halk dilinde ve söz varlığında yer almaz. Fakat halk dilinde olup sonradan terimleşmiş kelimelere ya da terim olup halk ağzına inen sözcüklere rastlanabilir. Terimlerin genelde mecaz anlamı ve yan anlamı bulunmaz.

TERİM ANLAM ÖRNEKLERİ

Futbol terimi: Korner, taç, gol, şut, ofsayt, penaltı

Dil bilgisi terimi: Yüklem, özne, nesne, kök, zarf, dolaylı tümleç

Tiyatro terimi: Sahne, perde, dekor, dram, sufle

Edebiyat terimi: Beyit, redif, koşma, koşuk, kafiye, aliterasyon

Tıp terimi: Analjezik, immün, anestezi, efervesan, idiopatik, kronik

Geometri terimi: Üçgen, daire, kare, yarıçap, açı, dikdörtgen