Vasi Ne Demek? Vesayet Nedir? Yasal Vasi Nedir, Nasıl Olunur?

Hukuk ve mahkeme konularında reşit olmayanların hak ve sorumluluklarına ilişkin durumlar ebeveynlerin kontrolündedir. Ancak iki ebeveyni de olmayan 18 yaş altı bireyler için mahkeme kararıyla vasi atanır. Bu duruma tanıklık edenler vasi ne demek, vesayet nedir, yasal vasi nedir ve nasıl olunur gibi sorulara cevap arıyor. İşte bu konuya ilişkin ayrıntılı bilgi.

VESAYET NE DEMEK?

Velayet yalnızca kişinin anne ve babasına tanınmış bir haktır. Vesayet ise, velayet altında bulunması gereken ancak ebeveyni olmayan çocukların ve yasal hakları kısıtlanmış bazı yetişkinlerin hukuki temsilci edinmesi durumudur. Bu kişilerin haklarını koruyabilmek adına belli kişiler mahkeme tarafından atanır. Vesayet için atanan kişilere vasi adı verilir. Velayet için birinci derece kan hısımlığı gerekirken vesayette herhangi bir yakınlık aranmaz. Yalnızca dede, büyük anne, amca, teyze gibi hısımlara öncelik tanınır.

VASİ NE DEMEK?

Velayet altında bulunmayan 18 yaş altı çocuklara; akıl hastalığı, savurganlık, zararlı madde bağımlılığı, kötü yaşam tarzı ve benzeri kısıtlılık halleri bulunanlara mahkeme kararıyla yasal vasi tayin edilir. Vasi, kanunen karar verme yetkisi bulunmayan kişilerin haklarını koruyan hukuki temsilci anlamına gelir.

VASİSİ OLMAK NE DEMEK?

Çeşitli sebeplerle vesayet altına alınması gereken kişilerin sorumluluğunu üstlenme durumuna vasisi olmak denir. Mahkeme tarafından vasi olarak atanan kişi, vasisi olduğu çocuğu/kısıtlıyı korumakla, kişisel ve hukuki işlerinde ona yardımcı olmakla yükümlüdür.

VASİ OLUNCA NE OLUR?

Yasal vasi, vesayet altındaki şahsın kişiliğine özen gösterme, kişilik haklarına saygı duyma, onu temsil etme, sahip olduğu malları yönetme ve ifa etme gibi yükümlülüklere sahiptir. Vasi vesayet altındaki kişinin adına kefil olamaz, onun adını kullanarak vakıf kuramaz, onun mal varlığıyla büyük meblağlarda bağışlar yapamaz. Vesayet altındaki kişinin taşınmazlarının satışı ise ancak kişinin menfaatine bağlı durumlarda vesayet makamının izniyle gerçekleşebilir.