Vibes Ne Demek, Ne Anlamda Kullanılır? Vibes Anlamı Nedir?

Vibes sözcüğü, only good vibes, positive vibes gibi kalıplarda yer verilen, özellikle sosyal medyada sıkça kullanılan bir ifadedir. Bu sözcüğün anlamı vibes ne demek, ne anlamda kullanılır sorusuyla inceleniyor. Sosyal medya paylaşımlarının en sevilen etiketi olan vibes anlamı nedir sorusunun yanıtı haberimizde.

VIBES NE DEMEK?

Vibes kelimesi vibe'ın çoğuludur. Vibe belirli bir his, titreşim, enerji, duygu manalarına gelir. Vibes ise bu kelimelerin çoğul halini kasteder. İnternette özellikle fotoğraf paylaşımları sırasında bu kelime çok sık kullanılır. Hoş bir doğa fotoğrafı altına, deniz kenarında çekilmiş bir selfienin kenarına ya da manzara videolarına good vibes, positive vibes şeklinde etiketlenerek bu kelimeye yer verilir. Sosyal medya kullanıcıları genellikle deşarj olmak maksadıyla çıktığı doğa gezilerinde bu ifadeyi kullanmaktadır.

VIBES NE ANLAMDA KULLANILIR?

Vibes sözcüğü bulunduğu cümleye duygular, hisler, titreşimler ve enerjiler gibi anlamlar katar. Cümlede kullanım örnekleri şu şekildedir:

''I'm getting bad vibes from him" - Ondan kötü bir elektrik alıyorum.

''I'm not really getting a good vibe from her'' - Ondan gerçekten iyi enerjiler almıyorum.

ONLY GOOD VIBES NE DEMEK?

Only good vibes kalıbı "sadece iyi hisler, sadece yapıcı düşünceler" gibi anlamlara gelir. Bu kalıp, kötü düşüncelerden ve negatif enerjiden kaçınarak yalnızca iyi düşünce ve duygulara yönelmeyi ifade eden bir mottodur. Kalıbı oluşturan kelimelerden only "sadece"; good "iyi, güzel"; vibes" duygular, titreşimler" anlamlarına gelir.

POSITIVE VIBES NE DEMEK?

Positive vibes kalıbı ise "olumlu etki, pozitif duygular" gibi manalar taşır. Bu da tıpkı only good vibes gibi olumlama amacıyla kullanılan bir kalıptır. Öte yandan, sosyal medyada yapılan paylaşımlarda "burada kötü hislere yer yok, yalnızca güzel hisler var" gibi anlamlar da çıkarılabilir.