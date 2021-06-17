Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Vintage Ne Demek? Vintage Görünüm Ve Giyim Tarzı Nedir?
Giriş Tarihi: 17.6.2021 17:47 Son Güncelleme: 17.6.2021 17:47

? Vintage Görünüm Ve Giyim Tarzı Nedir?

Vintage Ne Demek? Vintage Görünüm Ve Giyim Tarzı Nedir?

Son yılların en popüler moda akımlarından biri olan vintage tarzı, güncel moda akımlarını takip edenler tarafından sorusuyla araştırılıyor. Eskiye dönük giyim modalarından retro giyim tarzına aşina olanlar, bu akımı da vintage görünüm ve nedir diye inceliyor.

Retro ve vintage moda akımları, demode olmayan ancak eski zamanların modası olan giyim tarzlarını çağa uyarlama şeklinde tezahür eder. Bu akımları ilk kez duyanlar ve moda akımlarıyla ilgili araştırma yapanlar , vintage görünüm ve giyim tarzı nedir, nasıl olur gibi sorulara yanıt arıyor.

VINTAGE NE DEMEK?

Vintage kelimesinin Türkçe karşılığı "geçmişin modasına ait" şeklindedir. Geçmiş dönemlere ait kıyafet, ev eşyası, aksesuar ve benzeri ürünler için vintage kelimesi kullanılır. Vintage parçalar antika sayılacak kadar eski olmayan ancak nostaljik kabul edilebilecek eskilikteki ürünlerdir. Bu tip bir ürünün vintage sayılabilmesi için eski görünmesi yeterli değildir, ürünün temsil ettiği zaman diliminde üretilmiş olması gerekir.

RETRO VE VINTAGE FARKI NEDİR?

, eski tarihli bir ürünün tozlu raflardan indirilerek yeniden kullanılması şeklinde özetlenebilir. Ancak retro akımında geçmiş yıllardaki akımlardan esinlenerek sıfırdan bir şey oluşturma durumu söz konusudur. Yani vintage moda akımına uyum sağlayabilmek için 50'li 60'lı yıllarda tasarlanan kıyafetlere ulaşmak gerekir. Retro modasına ayak uydurmak ise vintage ürünleri bulmaktan daha kolaydır. Geçmiş zamanların moda akımlarına uygun şekilde seri üretim yapan pek çok kıyafet üreticisi bulunmaktadır.

VINTAGE GİYİM TARZI NEDİR?

, 1900'lü yıllarda tasarlanan kıyafetlerin günümüzde giyilmesi olarak özetlenebilir. Retro kıyafetler eski gibi görünür ancak yeni üretilmiştir. Vintage kıyafetler ise temsil ettiği yıllarda üretilerek günümüze kadar varlığını sürdüren ve hala kullanılan ürünlerdir. Örneğin aile büyüklerinden kalan, 60'lı 70'li yıllarda üretilmiş ceket, elbise, gelinlik, pantolon ve benzeri parçalar vintage kabul edilir.

VINTAGE GÖRÜNÜM NEDİR?

Vintage görünüm eskiyi seven ve çağa uyduran kişilerin tercih ettiği bir moda akımıdır. Bu akımda geçmişe ait parçalar ve tarzlara yer verilir. Örneğin vatkalı ceketler, mint ve soluk renkler, kabarık etekler, oversize üstler vintage giyimin vazgeçilmezleridir. Saç kesimleri ve makyaj da bu tarza kombinlenir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Vintage Ne Demek? Vintage Görünüm Ve Giyim Tarzı Nedir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA