Retro ve vintage moda akımları, demode olmayan ancak eski zamanların modası olan giyim tarzlarını çağa uyarlama şeklinde tezahür eder. Bu akımları ilk kez duyanlar ve moda akımlarıyla ilgili araştırma yapanlar vintage ne demek, vintage görünüm ve giyim tarzı nedir, nasıl olur gibi sorulara yanıt arıyor.

VINTAGE NE DEMEK?

Vintage kelimesinin Türkçe karşılığı "geçmişin modasına ait" şeklindedir. Geçmiş dönemlere ait kıyafet, ev eşyası, aksesuar ve benzeri ürünler için vintage kelimesi kullanılır. Vintage parçalar antika sayılacak kadar eski olmayan ancak nostaljik kabul edilebilecek eskilikteki ürünlerdir. Bu tip bir ürünün vintage sayılabilmesi için eski görünmesi yeterli değildir, ürünün temsil ettiği zaman diliminde üretilmiş olması gerekir.

RETRO VE VINTAGE FARKI NEDİR?

Vintage modası, eski tarihli bir ürünün tozlu raflardan indirilerek yeniden kullanılması şeklinde özetlenebilir. Ancak retro akımında geçmiş yıllardaki akımlardan esinlenerek sıfırdan bir şey oluşturma durumu söz konusudur. Yani vintage moda akımına uyum sağlayabilmek için 50'li 60'lı yıllarda tasarlanan kıyafetlere ulaşmak gerekir. Retro modasına ayak uydurmak ise vintage ürünleri bulmaktan daha kolaydır. Geçmiş zamanların moda akımlarına uygun şekilde seri üretim yapan pek çok kıyafet üreticisi bulunmaktadır.

VINTAGE GİYİM TARZI NEDİR?

Vintage giyim tarzı, 1900'lü yıllarda tasarlanan kıyafetlerin günümüzde giyilmesi olarak özetlenebilir. Retro kıyafetler eski gibi görünür ancak yeni üretilmiştir. Vintage kıyafetler ise temsil ettiği yıllarda üretilerek günümüze kadar varlığını sürdüren ve hala kullanılan ürünlerdir. Örneğin aile büyüklerinden kalan, 60'lı 70'li yıllarda üretilmiş ceket, elbise, gelinlik, pantolon ve benzeri parçalar vintage kabul edilir.

VINTAGE GÖRÜNÜM NEDİR?

Vintage görünüm eskiyi seven ve çağa uyduran kişilerin tercih ettiği bir moda akımıdır. Bu akımda geçmişe ait parçalar ve tarzlara yer verilir. Örneğin vatkalı ceketler, mint ve soluk renkler, kabarık etekler, oversize üstler vintage giyimin vazgeçilmezleridir. Saç kesimleri ve makyaj da bu tarza kombinlenir.