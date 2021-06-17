ÖSYM 2021 takvimi ile YKS sınav tarihleri belli olmuştu. Haziran ayının son haftası gerçekleştirilecek olan ve üç oturum halinde yapılacak olan sınav TYT, AYT ve YDT oturumları şeklinde düzenlenecek. Pek çok dersten pek çok soruya tabii tutulacak olan öğrenciler "YKS ne zaman, hangi gün yapılacak? (TYT, AYT, YDT) YKS sınavı ne zaman, üniversite sınavına kaç gün kaldı?" gibi sorulara yanıt arıyor. YKS ne zaman, üniversite sınavına kaç gün kaldı sorularının yanıtlarına bu başlık altından ulaşabilirsiniz.