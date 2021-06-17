ÖSYM 2021 takvimi ile YKS sınav tarihleri belli olmuştu. Haziran ayının son haftası gerçekleştirilecek olan ve üç oturum halinde yapılacak olan sınav TYT, AYT ve YDT oturumları şeklinde düzenlenecek. Pek çok dersten pek çok soruya tabii tutulacak olan öğrenciler "YKS ne zaman, hangi gün yapılacak? (TYT, AYT, YDT) YKS sınavı ne zaman, üniversite sınavına kaç gün kaldı?" gibi sorulara yanıt arıyor. YKS ne zaman, üniversite sınavına kaç gün kaldı sorularının yanıtlarına bu başlık altından ulaşabilirsiniz.
YKS 2021 SINAV TARİHLERİ
TYT, 26 Haziran 2021 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecektir.
AYT, 27 Haziran 2021 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.
YDT, 27 Haziran 2021 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.
Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.
SINAVDA HANGİ TESTLER YER ALACAKTIR?
TYT'de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacaktır. TYT'de uygulanacak testler ve kapsamları, Tablo 1A'da gösterilmiştir.
AYT'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir. AYT'de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabileceklerdir.
YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacaktır.
Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.
YKS'de uygulanacak testler ve soru sayıları Tablo 1B'de gösterilmiştir. Adaylar sınavda, öğretim programları kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen "ÖSYM tarafından 2021 Yılında Gerçekleştirilecek TYT, YDT, AYT Sınavlarına Esas Ortak Derslere Ait Kazanım ve Açıklamalar"daki konu, kazanım ve açıklamalardan sorumlu olacaklardır.
SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına girmek isteyen adayların, TYT'ye ek olarak 2021-AYT ve/veya 2021-YDT'ye de girmeleri ve tercih edecekleri yükseköğretim programları için gerekli olan testleri cevaplamaları zorunludur. Yükseköğretim programlarının puan türleri, Tablo 4'te verilmiştir. Bu programların puan türlerinin hesaplanmasında hangi testlerin kullanılacağı Tablo 1E'de gösterilmiştir. Adaylar, Tablo 1E'yi inceleyerek hangi testleri cevaplamaları gerektiğini belirleyebileceklerdir.
SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.
YKS SINAV YERLERİ SORGULAMA
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 10 Haziran 2021 tarihinde saat 09.00'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
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