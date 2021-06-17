YKS ne zaman yapılacak, bu hafta sonu mu? ÖSYM 2021 YKS'ye kaç gün var ve TYT, AYT, YDT tarihi nedir?

Haziran ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde, üniversite sınavı olarak da adlandırılan 2021 YKS için geri sayım devam ediyor. Aday öğrenciler, iyi bir üniversite hayali ile son hazırlıklarını sürdürürken 2021 YKS ne zaman yapılacak konusuyla ilgili de bilgi edinmeye çalışıyor. Bilindiği gibi, TYT, AYT ve YDT tarihleri belli olurken YKS sınav yerleri de açıklandı.

YKS SINAV YERLERİ SORGULAMA

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 10 Haziran 2021 tarihinde saat 09.00'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

YKS SINAV YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

YKS NE ZAMAN YAPILACAK, TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ?

Bununla beraber, YKS ne zaman yapılacak, sınav tarihi ertelendi mi konusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. ÖSYM'den konuyla ilgili açıklama gelirken üniversite sınavı kapsamında TYT, AYT ve YDT tarihleri de duyuruldu. Peki, bu yıl YKS ne zaman yapılacak?

İşte, YKS sınav tarihleri 2021