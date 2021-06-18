2020 DUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? ÖSYM DUS yerleştirme sonuç ekranı!

ÖSYM tarafından 8 Haziran ile 14 Haziran tarihleri arasında alınan DUS ek yerleştirme tercihlerinin sonuçları açıklandı. Adayların heyecanla beklediği 2020 DUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtı bugün ÖSYM'den geldi. Adaylar ek yerleştirme sonuçlarını bugün itibariyle ÖSYM üzerinden görüntüleyebilecek. ÖSYM DUS yerleştirme sonuç ekranı haberimizde.
2020-DUS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI
Geçtiğimiz günlerde alınan ve tamamlanan DUS ek yerleştirme sonuçları bugün açıklandı. 2020 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-DUS) ek yerleştirme sonuçlarına bugün itibariyle ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek. Adaylar aşağıdaki linkten ek yerleştirme sonuçlarına erişebilir.
DUS NEDİR?
Diş Hekimliği Uzmanlık sınavı olan DUS, adayları Diş Hekimliği Temel Bilimler Testi ve Diş Hekimliği Klinik Bilimler Testi olmak üzere iki test üzerinden test ediyor. Böylece diş hekimleri Diş Hekimliği Fakültelerinde uzmanlık eğitimi alarak istedikleri bir alanda uzmanlaşıyor. Diş hekimlerinin bu sınav sonucunda uzmanlık kazanacağı alanlar arasında Protetik Diş Tedavisi, Restoratif Diş Tedavisi, Diş ve Çene Cerrahisi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi, Ortodonti, Periodontoloji gibi alanlar yer alıyor.