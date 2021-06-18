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Giriş Tarihi: 18.6.2021 16:35

sonuçları açıklandı mı? ekranı!

2020 DUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? ÖSYM DUS yerleştirme sonuç ekranı!

Binlerce diş hekimi, ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. 8-14 Haziran arasında tercihleri alınan 2020-DUS sınavının ek yerleştirme işlemleri bugün tamamlandı. ÖSYM’nin duyurusu üzerine diş hekimi adayları sonuç ekranını araştırmaya koyuldu. İşte ekranı!

ÖSYM tarafından 8 Haziran ile 14 Haziran tarihleri arasında alınan DUS ek yerleştirme tercihlerinin sonuçları açıklandı. Adayların heyecanla beklediği sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtı bugün ÖSYM'den geldi. Adaylar ek yerleştirme sonuçlarını bugün itibariyle ÖSYM üzerinden görüntüleyebilecek. ekranı haberimizde.

2020-DUS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

Geçtiğimiz günlerde alınan ve tamamlanan DUS ek yerleştirme sonuçları bugün açıklandı. 2020 (2020-DUS) ek yerleştirme sonuçlarına bugün itibariyle ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek. Adaylar aşağıdaki linkten ek yerleştirme sonuçlarına erişebilir.

2020-DUS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DUS NEDİR?

Diş Hekimliği Uzmanlık sınavı olan DUS, adayları Diş Hekimliği Temel Bilimler Testi ve Diş Hekimliği Klinik Bilimler Testi olmak üzere iki test üzerinden test ediyor. Böylece diş hekimleri Diş Hekimliği Fakültelerinde uzmanlık eğitimi alarak istedikleri bir alanda uzmanlaşıyor. Diş hekimlerinin bu sınav sonucunda uzmanlık kazanacağı alanlar arasında Protetik Diş Tedavisi, Restoratif Diş Tedavisi, Diş ve Çene Cerrahisi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi, Ortodonti, Periodontoloji gibi alanlar yer alıyor.

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2020 DUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? ÖSYM DUS yerleştirme sonuç ekranı!
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