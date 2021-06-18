Son yıllarda sosyal medyada sıkça duyulan admin sözcüğü, internet kullanıcıları tarafından ilgiyle araştırılıyor. İngilizce'den dilimize geçen admin kelimesi, administrator kelimesinin kısaltılmış halidir. Bu kelimenin anlamı ve kelimeye ilişkin diğer bilgiler, admin ne demek, admin kelimesinin anlamı nedir gibi sorularla inceleniyor. İşte konuya ilişkin merak edilenler.

ADMİN NE DEMEK?

İngilizce'de administrator olarak var olan bu kelime, Latince administrare "birine hizmet etmek" sözcüğünden türetilmiştir. Dilimizde admin olarak kullanılan bu kelimenin anlamı "yönetici, idareci" anlamlarına gelmektedir. Çoğunlukla çok kullanıcısı olan bir sitenin yönetim, kontrol, güvenlik ve düzenleme işlerinden sorumlu kimseler admin adını alır. Adminin yardımcıları ise moderatör adını alarak adminin görevlerini aralarında paylaşır.

ADMİN TÜRKÇESİ NE?

Dilimize İngilizce'den internet kanalıyla giriş yapan admin kelimesi, daha çok sistem yöneticisi olarak kullanılır ve internet ağlarının yönetiminden sorumlu kişileri kasteder. Ancak son zamanlarda günlük hayata da dahil olmuş, iş ortamındaki yöneticiler için admin kelimesi kullanılır hale gelmiştir.

ADMİN NE İŞ YAPAR?

Admin ya da diğer adıyla yönetici, adından anlaşılacağı üzere sorumlu olduğu yeri yönetir. Bulunduğu sistemin, sitenin ya da kuruluşun yöneticiliğini üstlenir. Örneğin bir site admini, sitenin kurallarına uymayan kullanıcıları banlayarak siteden uzaklaştırma yetkisine sahiptir. Topluluk kurallarını ihmal eden ve genele zarar veren kişilere ve paylaşımlara müdahale etmek, sitenin tüm ayarlarının doğru çalıştığından emin olmak gibi görevler admine aittir.

ADMİN OLMAK NE DEMEK?

Sosyal medya sayfalarında da admin ifadesine sıkça rastlanır. Sayfa adminleri ise sosyal medya hesaplarında paylaşım yapmak, yorumları yönetmek, takipçi sayısını arttırmak gibi görevlere sahiptir. Sayfanın amacına hizmet edecek içerikleri oluşturmak sosyal medya sayfası admininin sorumlulukları arasındadır.