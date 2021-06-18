Allahüekber, Allah-u Ekber ya da Allah'u Ekber şeklinde yazılan tekbir, Allah'ın yüceliğini ve büyüklüğünü ifade etmektedir. Her Müslüman günde beş vakit namaz kılmakla yükümlüdür. Namaza davet eden ezanın başında ve sonunda bulunan tekbir, Allah'u Ekber ne demek, tekbir getirmenin manası nedir gibi sorularla araştırılıyor.

ALLAHU EKBER NE DEMEK TÜRKÇE?

Allahu Ekber ezanda, kamet getirirken, namaza başlarken, tesbihte, vitr ve bayram namazlarında, bayram hutbesinde, kurban keserken, sünnet törenlerinde, nikahta ve savaşlarda kullanılır. İslam dini için son derece önemli olan tekbir, Allah'ın yüceliğini, ululuğunu ve her şeyin üstünde oluşunu ifade eder.

EKBER NE ANLAMA GELİYOR?

Ekber kelimesi Arapça kbr kökünden gelir. Akbar "çok büyük, en büyük" manasına gelen bir sözcüktür. Tekbir kelimesi de bu sözden türetilmiştir. Sözlükte yüceltmek, büyüklüğünü kabul etmek manasına gelen tekbir kelimesi dinde Allah'ın zâtı, fiilleri ve sıfatları ile her şeyin üstünde ve yüce olduğunu ifade eder.

TEKBİR GETİRMENİN MANASI NEDİR?

"Allah (C.C.) yücedir, uludur, büyüktür. O'ndan büyük hiçbir şey yoktur" manasına gelen tekbir, tesbih çekilirken de 33 kez zikredilir. Tekbir getirmek çok kuvvetli sünnetlerden biridir. Allah'ı yüceliğini ve birliğini kabul etmek Müslüman olmanın ilk vazifesidir. Dolayısıyla Yüce Allah'ı zikrederken Allahu Ekber demek hem Allah'ın rızasını kazanmaya yarar, hem de kişinin imanı ve manevi duyguları güçlenir.

ALLAHU EKBER FAZİLETİ

Allah'ın yüceliğini günde beş vakit ezanda, namazda ve tesbihatta zikretmek ve duymak kişinin imanını tazeler. Günde 100 defa tekbir getiren bir kimse, Allah'ın rızasını kazanır ve çok büyük amel işlemiş olur. Dara düştüğünde ona yol gösterecek olan Allah'ın ululuğunu bilmek manevi anlamda kişinin daha iyi hissetmesini sağlar. Hz. Muhammed (s.a.v) "Gerçek şu ki, her insanın vücudunda 360 eklem (ve kemik) bulunmaktadır. Kim bu eklem sayısı kadar Allahu ekber, elhamdülillah, lâ ilâhe illallah der, Allah'dan bağışlanma diler, insanların yolu üzerinden taş, diken veya kemik gibi şeyleri kaldırır, iyiliği emreder veya kötülükten nehyeder ise, o günü kendisini cehennemden uzaklaştırmış olarak geçirir" buyurmuştur. (Müslim, Zekât 54)