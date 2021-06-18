Alya Ne Demek? Alya İsminin Anlamı Nedir?

Özellikle kız çocuklar için tercih edilen Alya isminin anlamı ve kökeni merak ediliyor. Arapça kökenli olan bu isim, ülkemizde 14 binden fazla kız çocuğunun ve kadının ismi olarak zikrediliyor. Bir isimde aranacak tüm özellikleri barındıran Alya adı ülkemizde hızla popülerlik kazanan kız çocuk isimleri arasında yer alıyor. İşte Alya ne demek sorusunun yanıtı ve dindeki yeri.

ALYA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Son yılların en çok beğenilen ve tercih edilen isimlerinden biri de Alya'dır. Alya ismi "en yüksek, en yüce yer; şeref, sema, gök, dağın tepe noktası" gibi anlamlara gelmektedir. Alya isminin harf analizi incelendiğinde, bu isme sahip olanların A harfi dolayısıyla atılgan ve enerjik olduğu görülüyor. Ayrıca L harfi bu isimdeki kişilerin sanatçı ruha sahip olmasını sağlıyor. Bunun yanı sıra Y harfi geçmişten ders alan, geleceğe sağlam adımlar atan kimseler olmasına vesile oluyor.

ALYA İSMİNİN KÖKENİ NEDİR?

Alya ismi Arapça kökenlidir. A'la kökünden gelen bu kelime, Âli isminin kadın adı olan halidir. Bebek bekleyen aileler manası son derece güzel ve söyleyişi kolay olan bu adı tercih edebilir.

ALYA İSMİ DİNEN CAİZ Mİ?

Alya ismi söyleniş güzelliği ve mana derinliği sebebiyle çocuklar için tercih edilebilecek isimlerdendir. Kız çocuklarına bu ismin verilmesinde İslami açıdan bir sakınca yoktur ve bu isim dinen caizdir.

ALYA KURAN-I KERİM'DE GEÇİYOR MU?

Alya ismi Arapça kökenlidir fakat Kur'an'da geçmemektedir. Ancak ismin kökeniyle ilişkili kelimeler Kur'an-ı Kerim'de yer almaktadır.

ALYA İSMİNİN YANINA İKİNCİ İSİM

Zeynep, Liya, Duru, Deniz, Derin, Su, Mina, Nisa, Lina gibi isimler Alya ismiyle birlikte tercih edilen isimler arasındadır.