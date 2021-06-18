Olayları felaket gibi algılamayın

Giriş Tarihi: 18.6.2021

Karşılaştıkları olayları felaket olarak algılayan ya da abartma eğiliminde olan çocuk ve ergenlerde, endişe duyulan bir durumun felaketle sonuçlanacağı yönündeki mantık dışı inanç, kaygıya eşlik etmektedir. Sınavın tehlike yaratan bir durum olarak düşünülmesi kaygıya neden olur