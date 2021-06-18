Özveri kelimesi en çok da annelerimizle özdeşleştirdiğimiz, kendinden ödün verme, fedakarlıkta bulunma gibi anlamları olan bir sözcüktür. Bu söz sosyal hayatta ve çalışma ortamında; özverili çalışmak, özverisiz olmak, özverili olmak gibi kalıplarla sıkça kullanılır. Bu ifadeyle ilk defa karşılaşanlar özveri ne demek, TDK'ya göre özveri ne anlama gelir gibi sorulara yanıt arıyor. İşte bu kelimeye ilişkin detaylar ve örnekler.

ÖZVERİ NE DEMEK?

Türkçe kökenli olan bu kelime, öz "kendi" ve veri sözcüklerinin birleşiminden oluşmaktadır. Cumhuriyet dönemi sonrası Yeni Türkçe'de sıkça kullanılan bu ifade, kısaca fedakârlık anlamına gelmektedir. Ancak burada esas olan karşılık beklemeksizin özveride bulunmaktır. Zira bir karşılık beklentisi söz konusu olduğunda bu durum fedakârlık olmaktan çıkar.

ÖZVERİSİZ OLMAK NE DEMEK?

Özverili olmak fedakâr, kendinden ödün veren, karşısındaki için ya da emelleri için taviz vermekten ve feragatte bulunmaktan sakınmayan kimselere has bir özelliktir. Özverisiz olmak ise bunun tam aksine kendinden ödün vermeyen, argodaki kullanımı ile burnundan kıl aldırmayan kişilere denir. Bu kimseler kendi menfaatlerinden az da olsa feragat etmez, empati ve fedakârlık duyguları gelişmemiştir.

ÖZVERİ NEDİR ÖRNEK?

Özveri örneği olarak bir annenin çocukları için yaptığı fedakârlıklar gösterilebilir. Kendisi açken çocuklarını doyurması, kendisi üşürken onları ısıtmaya çalışması en büyük özveri örneğidir. Bununla birlikte kişinin içinde bulunduğu bir projeyi geliştirmek için uzun saatler harcayarak çalışması, başkasına ait bir iş için büyük emek harcaması da özveri olarak gösterilebilir.

ÖZVERİ İLE DAVRANAN NE DEMEK?

Sonuç olarak özveri ile davranan kişi fedakâr, kendinden ödün vermekten çekinmeyen, başkaları için çabalamaktan çekinmeyen kimseler için kullanılır.

ÖZVERİ İLE İLGİLİ CÜMLELER

Annem okumam için bu kadar özveride bulunmasaydı tıp fakültesini asla bitiremezdim.

Ben hayatımda onun kadar özverili ve yardımsever bir insan tanımadım.