SON DAKİKA

Bu gelişmeler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı ve bizzat Bakan Selçuk'un Eylül'de okulları yüz yüze olarak tam gün hedefiyle açılmak üzere hazırlıkta olduğu belirtildi.

MEB'DEN KARNE AÇIKLAMASI

Diğer yandan Bakanlık karnelerle ilgili de bir açıklama yayınladı. Açıklamada "e-Okul sisteminde yoğunluk yaşanmaması için 2020-2021 eğitim öğretim yılı karneleri yarından itibaren erişime açılacak. Talep edenlere basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması 2 Temmuz'dan itibaren okullarda verilebilek" denildi