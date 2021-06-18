Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Giriş Tarihi: 18.6.2021 07:12 Son Güncelleme: 18.6.2021 07:13

SON DAKİKA | Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

BURAK ÇELİK BURAK ÇELİK
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Sesli dinlemek için tıklayınız.

Son dakika haberi: Bakanı yaptığı açıklamada "Eylül'de tüm kademelerde tam zamanlı yüz yüze eğitime başlamak istiyoruz. Maskesiz eğitim için riskin kalmadığını bilmeye ihtiyacımız var" dedi. Selçuk yaptığı değerlendirmede öğrenci, öğretmen ve velilere eğitim öğretimde yeni dönemin şifrelerini de verdi.

Son dakika haberi: Bakanı , yüz yüze eğitime ilişkin SABAH'a yaptığı açıklamada, "Tüm hijyen koşullarını sağlayarak aşının bize kattığı güçle yeni eğitim öğretim yılına (Eylül) tüm kademelerde tam zamanlı yüz yüze eğitimle başlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.İşte Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un yaptığı çok özel değerlendirmeler ve yeni eğitim öğretim yılıyla ilgili MEB'in planları

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

SON DAKİKA TAMAMEN OLMASA DA NORMALE DÖNÜŞ İÇİN TARİHİMİZ EYLÜL

Okula giden çocuklarımızın ailelerindeki vaka artışı, toplumdaki genel artışa oranla yüzde 20 daha düşük. Okullarımız güvenli yerler, çünkü sürekli kontrol var. Bu gelişmeler ışığında tamamen normale dönmek belki mümkün olmasa da hijyen koşullarını sağlayarak aşının bize kattığı güçle yeni eğitim öğretim yılına (Eylül) tüm kademelerde tam zamanlı yüz yüze eğitimle başlamak istiyoruz.

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

UZMANLAR KARAR VERİR

Maske takma zorunluluğu konusu uzmanların vereceği bir karar. Elbette hepimiz maskesiz günlerimize geri dönmeyi çok isteriz. Ama bunun için riskin kalmadığını bilmeye ihtiyacımız var. Bu noktada da Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda hareket etmeye devam edeceğiz.

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

OKUL ÖNCESİNE YAZ OKULU AÇILACAK

Eylül ayında ilkokula başlayacak olmasına rağmen okul öncesi eğitimden yararlanamamış çocukların hazır bulunuş düzeyini artırmak ve ilkokula akranlarıyla eşit şartlarda başlamalarını sağlamak amacıyla okul öncesinde yaz okulları açılacak.

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

2020-2021 eğitim öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere, okul öncesi eğitim almamış çocukların öncelikle kaydedilmesi şartıyla imkânları uygun olan okullarda, okul öncesi eğitim almış çocuklar da yaz okuluna kaydedilebilecek.

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Bakanı açıklamalarında öğrenciler başta olmak üzere eğitim paydaşlarına önemli mesajlar da verdi.

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Okuma Bayramına kapsamında online olarak Elazığ'daki öğrencilerle bir araya gelen Bakanı , "Bu sene biraz zor geçti farkındayım.

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Ama önümüzdeki öğretim yılından itibaren daha yoğun bir şekilde yüz yüze, arkadaşlarınızla, öğretmenlerinizle bir araya geleceksiniz. Güzel eğitim faaliyetleri yapacaksınız" dedi.

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Bu gelişmeler ışığında Bakanlığı ve bizzat Bakan Selçuk'un Eylül'de okulları yüz yüze olarak tam gün hedefiyle açılmak üzere hazırlıkta olduğu belirtildi.

MEB'DEN KARNE AÇIKLAMASI

Diğer yandan Bakanlık karnelerle ilgili de bir açıklama yayınladı. Açıklamada "e-Okul sisteminde yoğunluk yaşanmaması için 2020-2021 eğitim öğretim yılı karneleri yarından itibaren erişime açılacak. Talep edenlere basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması 2 Temmuz'dan itibaren okullarda verilebilek" denildi

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA