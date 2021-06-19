4. Sınıf Din Güzel Ahlaktır Konu Anlatımı – Ayet Ve Hadisler İle Dinimizin Güzel Ahlaka Verdiği Önem

İslam dini ibadet esaslarını ve iman ilkelerini insanlara iletmenin yanı sıra ahlaki ilkeler ile kişilerin hayatlarının huzurlu bir biçimde sürmesini sağlamıştır. İslam dininin gönderildiği son peygamber Hz. Muhammed (a.s.m) Efendimizin de bilinen en önemli özelliklerinden biri güzel ahlaka sahip olmasıdır. İslam dininin kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'de Allah, insanlara güzel huylar edinmeyi emretmiş olup, kötü ve çirkin huyları ise yasak kılmıştır. İşte ayet ve hadisler ile dinimizin güzel ahlaka verdiği önem…

DİN GÜZEL AHLAKTIR

Bireyin iyi, güzel ve doğru davranışlara sahip olması, kötü ve yanlış davranışlardan kaçınması yaşamını ahlaklı bir kişi olarak sürmesinin yanı sıra yaşamda mutlu ve huzurlu olmasına vesile olur. Güzel ahlaka sahip olan kişiler kötü sözden, kötülüklerden ve küfürden kaçınırlar. Dinimiz güzel ahlaka son derece önem vermiş olup, iyi huylar edinmemizi ve kötü huylardan kaçınmamızı buyurmuştur. İslam dinine göre güzel ahlaklı kişilerin ahiret yaşamı güzellik ve mutlukla çevrilidir. Güzel ahlaklı olan insanlar başkalarına karşı kıskanç, kibirli, alaycı ve yalancı olmaktan çekinir. Bunun aksine çevresindeki insanlara, hayvanlara ve bitkilere karşı sağduyulu ve merhametli davranır.

Yüce Allah bir hadisinde şöyle buyurmuştur: "Nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiş, onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir" (Şems, 91/9-10.) Bu hadiste bir bireyin davranışlarına şekil vermesi ve yönlendirmesinin kişinin kontrolünde olduğu açıkça belirtilmiştir. Bu açıdan ahlaklı kişiler hem dünya hem de ahiret hayatını riske atmamış olur. Yapılan tüm davranışlarının hesabını sorulacağının bilincinde olmak, ahlakı korumaya, sürdürmeye ve kötülüklerden uzak durmaya yardımcı olur.

AYET VE HADİSLER İLE DİNİMİZİN GÜZEL AHLAKA VERDİĞİ ÖNEM

Ayet ve hadisler İslam dinine ait kavramlardır. Kur'an-da "İçinizden en çok sevdiklerim ve kıyamet gününde bana en yakın olanlarınız, ahlakı en güzel olanlardır." Şeklinde bir hadis yer almaktadır. Hadiste İslam ve ahiret hayatında ahlakın ne kadar önemli olduğu net bir şekilde ifade edilmiştir. Bu dünyada ahlaklı kişilerin büyük kıyamet gününde Allah'ın tarafında yer alacağı, yalnızca Allah'a sığınabileceği ifade edilmiştir.

"Kişi güzel ahlak sayesinde gece ibadet eden ve kavurucu sıcakta susuzluk çeken oruçlunun derecesine ulaşır" yine bu hadiste de ahlakın önemi bir kez daha vurgulanmıştır.

Allah Resülü sallallahu aleyhi ve sellem ise bir ayette şöyle buyurmuştur. "Kıyamet günü, mümin terazisinde, güzel ahlaktan daha ağır bir şey yoktur. Allah Teâlâ, çirkin konuşan ve ne konuştuğunu bilmeyenlerden nefret eder" Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed bu ayeti ile insanlara Allah'ın kötü söz ve her türlü yalancılığı asla sevmediğini ifade etmiştir.

Bir başka surede ise "Anne ya da babanızdan biri yanınızda yaşlanırsa onlara of bile demeyin" ayeti yer almaktadır. İlgili ayette yaşlı kişilere karşı çok nazik olmamız, onlara karşı kırıcı ve kötü davranışlarda bulunmamamız gerektiğine değinilmiştir. Kalp kırmak dinimizde hoş karşılanmamaktadır. Bu nokta da "Kalp kırmak, Kâbe'yi yetmiş defa yıkmaktan daha kötüdür." hadisini aklımıza getirmemiz faydalı olur.