4. Sınıf İslam’ın Şartları Konu Anlatımı – İslam’ın Şartları Kaçtır Ve Nelerdir?

Allah'ın varlığı ve birliğinden kuşkusu olmayan müminler, hayatlarını İslam'a göre yönlendirerek vazifesi olan tüm görevleri yerine getirmeyi arzular. İslam'ın şartlarını yerine getirerek yüce Allah'ın huzurunda tam bir Müslüman olabilme şerefine nail olmak için kişiler, emredilenleri yerine getirir, yasaklanan her şeyden de münezzeh olmayı bir borç olarak görür.

İSLAM'IN ŞARTLARI KONU ANLATIMI

İslam'ın şartları her Müslüman açısından önemli görev ve sorumlulukları içermektedir. İslam'ın şartları güzelliklerle doludur, her bir görev kişiye her iki âlemde saadeti yaşatmaktadır. Müslümanlar için farz olan bu şartlardan biri olan namaz, İslam açısından dinin direği olarak kabul edilmektedir. Diğer şartlardan biri de oruç tutmaktır. Ramazan aylarında Müslümanların oruç tutmaları farzdır. Hacca gitmek, zekat vermek ve Kelime-i Şehadet getirmek yine Müslümanların dikkate alması ve uygulaması gereken şartlar arasındadır.

İSLAM'IN ŞARTLARI KAÇTIR VE NELERDİR?

İslam'ın direği olarak kabul eden bu şartlar 5 tanedir. Tüm Müslüman âlemi için son derece önemli olduğundan İslam'a kalpten inanan herkes bu yükümlülükleri yerine getirmekten büyük bir mutluluk duymaktadır. İslam'ın şartlarına ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır.

KELİME-İ ŞEHADET GETİRMEK

Müslüman olma yolunda ilk olarak Kelime-i Şehadet getirilir. Müslümanların sık sık zikrettiği Kelime-i şehadet "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü" şeklinde ifade edilir. Türkçe karşılığı ise; " Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şahitlik ederim ki Muhammed O'nun kulu ve elçisidir" şeklindedir.

NAMAZ KILMAK

İslam'ın 2. Şartı olan namaz, her gün düzenli olarak yapılan bir ibadettir. Namaz öncesi abdest alınır ve içtenlikle namaz kılmaya başlanır. 5 vakit olarak; sabah, öğlen, ikindi, akşam ve yatsı namazı ezanın ardından kılınır.

ORUÇ TUTMAK

Her Ramazan ayında Müslümanlara farz olan oruç, İslam'ın üçüncü şartıdır. Aynı zamanda Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardım edilir ve bu ayda birlik ve beraberlik içinde iftar yemekleri verilir.

ZEKAT VERMEK

Müslümanlar sahip oldukları para ve mallarının kırkta birini yoksul insanlara sadaka niyetine vermeleri gerekir.

HACCA GİTMEK

İslam'ın beşinci şartı olan hac, Müslümanlar tarafından hac zamanı geldiğinde gerçekleşmektedir. Mekke'ye giderek burada Müslümanların yararına olan Kutsal Ev'i ziyaret edilir ve hac görevi tamamlanır.