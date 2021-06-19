4. Sınıf Maddenin Ölçülebilir Özellikleri Konu Anlatımı  - Maddenin Özellikleri Örnekleri Ve Ölçü Birimleri

Ölçümlenebilen, kütlesi ve hacmi olan cisimler madde olarak tanımlanır. Bir şeye madde diyebilmek için onun aynı zamanda duyu organları ile de tanımlanması ve nitelenebilmesi gerekir. Farklı araç ve gereçler ile çevremizde bulunan maddelerin hacim ve kütle ölçülerini ise kolaylıkla yapabiliriz. Peki, Maddenin özellikleri örnekleri ve ölçü birimleri nelerdir? İşte maddenin ölçülebilir özellikleri hakkında merak edilen her şey…

MADDENİN ÖLÇÜLEBİLİR ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Maddenin ölçümlenmesi için araç ve gereçlerden yardım alınır. Bu ölçümlerde kullanılan bazı araç gereçler ise şunlardır:

Kütle ölçümü için kilogram

Sıvı ölçümü için litre

Uzunluk ölçümü için metre

Maddenin halleri farklı şekillerde görülebilir. Maddenin bilinen 3 hali vardır. Bu sıvı, gaz ve katı olarak sınıflandırılır. Bu 3 maddenin de ölçümü kilogram, metre ve litre araçları ile ölçümlenebilir. Bir maddenin ölçümlenebilmesi için de bu maddelerdeki hacim ve kütleden yola çıkılmalıdır.

ÖLÇÜ BİRİMLERİ NELERDİR?

Kütle, madde miktarıdır. Terazi ile ölçüm yapılabilir. Kütleyi ölçmek için elektronik ya da eşit kollu terazi kullanılabilir. Kütle değişmez. Kütlenin birimi olan kilogram kg ile gram ise g ile belirtilir.

1 kilogramın gram cinsinden değeri 1000 gramdır.

Ancak farklı maddeler boyut olarak aynı gözükse de kütlede farklılık olabilir. Örneğin aynı ölçüdeki demir ve tahta aynı kütleye sahip değildir. Tahta daha hafif bir kütleye sahiptir.

Sıvılarda kütleyi ölçmek için yapılması gereken ise bir kaba maddeyi koymaktır. Ölçümde kabın ağırlığına çıkararak ham sıvı maddenin kütlesini bulabilirsiniz.

Gazlarda kütle ölçümü yapmak için kullanılan yöntem ise şudur. Bir toptaki gazı ölçmek için patlak ve sağlam bir top ölçülür. Aradaki fark gaz kütlesini ortaya çıkarır.

Boşlukta maddelerin kapladığı alan ise hacim olarak tanımlanır.

Hacim: Maddelerin boşlukta kapladığı alanı hacim denir. Hacim ölçümü ise şu şekilde yapılır:

Sıvıda dereceli silindir kullanılır.

Katıda dereceli silindir ve bir kabın içindeki sıvı ile ölçümlenir.

Maddenin ölçümlenmesi konusunda dikkat edilmesi gereken ışık, gölge, elektrik vb.nin madde sınıfına girmediğidir. Bunlar duyu organları ile nitelense bile hacim ve kütleleri yoktur.