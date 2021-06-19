4. Sınıf Maddenin Özellikleri Konu Anlatımı - Maddenin Ayırt Edici, Ortak Ve Ölçülebilir Özellikleri Nelerdir?

Madde, 4 farklı şekilde bulunur. Doğada gördüğümüz ve duyu organları ile nitelendirebildiğimiz her şey maddedir. Maddenin boşlukta yer kaplaması, hacmi ve kütlesinin olması da gerekmektedir. Maddelerin ayırt edici, ortak ve ölçülebilir özellikleri nelerdir? konusu için merak edilen her şey ise yazımızda sizleri bekliyor.

MADDENİN HALLERİ NELERDİR?

Katı, sıvı, gaz ve plazma olmak üzere maddenin 4 farklı hali bulunur. Maddenin plazma hali genel olarak sadece tanım olarak bilinir. Maddenin katı, sıvı ve gaz hali ise öğrenciler tarafından da ilgi gören bir konudur. Sıvı hali maddenin akışkan olduğu formatıdır. Katı hali maddenin sıkıştırılamaz ve şeklinin değiştirilemediği halidir. Değiştirildiğinde maddeden üretilen bir cisim ortaya çıkar. Gaz hal ile sıvı maddelerin buharlaşma yöntemi ile gaz haline dönüşmesidir.

MADDENİN ORTAK ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Her maddenin eylemsizlik, kütle ve hacmi bulunmalıdır. Bunlar maddelerin ortak özellikleridir. Hacim maddenin boşlukta kapladığı yerdir. Maddenin ölçüsü kütle ile ifade edilir. Ölçümü terazi ile yapılır.

Kütle cisimde bulunan madde miktarı olarak tanımlanır. Ağırlık olarak ifade edilmesi doğru değildir. Ağırlık farklı bir anlam ifade eder.

MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ

Maddeleri birbirinden ayırt etmek için farklı özellikleri üzerinden inceleme yapılması gerekmektedir. Bu farklı özellikler maddelerin ayırt edilmesi için önemlidir. Her ne kadar ilk akla gelen ayırt edici özellikler maddenin şekli, kokusu, tadı vb olarak görülse de aslında burada ayırt edici özellikler direkt olarak gözükmez. Bu doğrudan görülemeyen ayırt edici özellikler ise şunlardır.

Yoğunluk

Çözünürlük

Genleşme (Sıcaklıkla)

Kaynama noktası

Erime noktası

Esneklik

İletkenlik

MADDENİN ÖLÇÜLEBİLİR ÖZELLİKLERİ

Her maddenin kütlesi ve hacmi vardır. Bunları öğrenmek içinde ölçme yöntemi kullanılmalıdır. Maddenin ölçülebilmesi için araç ve gereçlerden faydalanılabilir. Kütle ölümü yapılmak istenirse kilogram kullanılır. Metre ile uzunluk ölçümü yapılır. Litre ile de sıvılar kolaylıkla ölçülebilir. Kütlesi ve hacmi ölçülemeyen madde bulunmadığı için bu üç yöntemden biri kullanılmalıdır.