İki kişinin birbirine duyduğu aşk, ilahi aşk, annenin çocuğuna beslediği aşk, memleket aşkı insanı hayata bağlayan en temel duygulardandır. Hayatımızın ayrılmaz bir gerçeği olan aşk, sanatın her dalında yer bulmaktadır. Pek çok şiire ve şarkıya ilham veren, üzerine romanlar yazılan aşk duygusu, kelime anlamı yönünden aşk ne demek, aşk kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir sorularıyla inceleniyor. İşte bu kelimeye ilişkin merak edilenler.

AŞK NE DEMEK?

Aşk kelimesinin kelime anlamı bir kimseye, bir olguya, varlığa ya da bir şeye duyulan yoğun sevgi ve bağlılık duygusudur. Türkçe karşılığı sevi olan aşk sözcüğünün sözlükteki diğer anlamı da, karşı cinsten iki insanın birbirine karşı duyduğu ruhsal ve bedensel sevgi ilişkisi şeklindedir.

AŞK KELİMESİNİN KÖKENİ NEDİR?

Aşk kelimesi Arapça 'aşaka "sarmalamak, sıkıca sarılmak ve aşık olmak" kelimesinden gelmektedir. Zamanla 'ışk "şiddetle sevme, şiddetli ve yakıcı sevgi" kelimesine dönüşen bu sözcük Osmanlıca'da da ışk halini korumuş, zamanla dilimize aşk olarak yerleşmiştir.

DİVAN ŞİİRİNDE AŞK NEDİR?

Divan edebiyatının en temel konularından biri olan aşk; aşık, maşuk ve ağyar arasında geçen çileli bir hikaye olarak karşımıza çıkar. Aşık maşuğa aşıktır fakat maşuk ona karşılık vermez, ona sürekli cefa çektirir. Bu sebeple Divan edebiyatında aşık olunanın zalimliği ve vefasızlığı, aşığın da bahtsızlığı ön plandadır. Divan şiirinde aşk yalnızca aşık olanı ilgilendiren platonik bir sevdadır. Ağyar ya da rakib ise aşığın baş düşmanıdır. Öte yandan, özellikle tasavvuf şiirinde kastedilen aşk Allah aşkı olarak karşımıza çıkar. Şair ilahi aşkı maddi bir aşk gibi betimleyerek anlatır. Dolayısıyla edebiyatta aşk son derece geniş yer tutar.

PLATONİK AŞK NEDİR?

Platonik aşk, bir diğer adıyla karşılıksız sevdadır. Uzaktan sevmek, karşılık alamamak, yalnızca düş gücüyle yaşatılan bir aşk beslemek platonik aşkın esasını oluşturur. Bu aşk karşılık bulursa platonik aşk olmaktan çıkar.