Bohem Ne Demek? Bohem Tarz, Giyim Nedir?

Bohem kelimesi esasında çingene anlamına gelse de zamanla anlam kaymasına uğrayarak bir yaşam tarzı haline gelmiştir. Son yılların gözde akımlarından biri olan bohem tarz, bohem ne demek, bohem tarz ve bohem giyim nedir gibi sorularla araştırılıyor. İşte kelimenin anlamı ve bu moda akımına ilişkin merak edilenler.

BOHEM NE DEMEK?

Bohem kelimesi Fransızca'dan dilimize geçen bir sözcük olup "çingene" ve "berduş" anlamlarına gelir. Bu kelime, günümüzde Çek Cumhuriyeti sınırları içinde kalan Bohemya'dan alıntılanmıştır.

BOHEM TARZ NE DEMEK?

Çingene anlamına gelen bohem kelimesi zaman içinde anlamından saparak bir hayat tarzı halini almıştır. 19. Yüzyılın sonlarına doğru kullanılmaya başlayan, 20. yüzyıl boyunca da devam eden bohem akımı, esasında sanat tarihi kadar eskiye dayanır.

BOHEM BİR HAYAT NE DEMEK?

Bohem bir hayatı benimseyen kişiler genellikle hayatı günü birlik yaşayan, gelecek kaygısı olmayan, yalnızca sanat kaygısı olan kimselerdir. Maddi açıdan çok iyi durumda olmamalarına rağmen büyük planlar yapmadan günü kurtaracak şekilde hayatlarını sürdürürler.

BOHEM KİME DENİR?

Daha çok ressam, aktör, yazar ya da müzisyen gibi sanatsal mesleklere mensup olup yeteneklerini kullanma imkanı bulamayan kimseler bohem hayat tarzını benimsemektedir. Daha çok edebiyat ve sanat alanından kişiler bohem tarzda hayat yaşamaktadır. Bohem hayat biçimi kişilerin kıyafetlerine ve düşünce biçimlerine de tesir etmektedir.

BOHEM GİYİM NASIL OLUR?

Giyimde genellikle hava alan kumaşlardan bol dokunmuş pantolonlar, yama işi ve salaş parçalar tercih ederler. Saç stilleri de genellikle marjinal tarzdadır. Giyimde keten, kadife, şifon, denim ve pamuklu kumaşları kullanırlar. Geleneksel motifler ve parçalar da bohem tarzın vazgeçilmezleri arasındadır. Ayrıca bol ve karışık aksesuar kullanımı, saç bandı ve renkli tokalar, kemer, güneş gözlüğü ve kolyeler bohem tarzda sık sık görülür. Bohem tarza sahip olanlar renkli giyinmeyi sever ve çoğunlukla doğal renkleri tercih eder. Çiçek desenleri ve etnik baskılar olmazsa olmazlarıdır.