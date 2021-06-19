Karne dijital heyecan gerçek

2020-2021
Eğitim Öğretim Yılı'nı koronavirüs
salgını nedeniyle ağırlıklı olarak uzaktan eğitimle geçiren 18 milyon öğrencinin karne ve başarı belgeleri dün e-Okul üzerinden erişime açıldı. Sistemde yoğunluk yaşanmaması için erken erişime açılan karneleri ve takdir, teşekkür belgeleri öğrenciler ve veliler isterlerse 2 Temmuz'da basılı olarak da okul müdürlüklerinden alabilecek. Karnelerin alınmasının ardından ilk ve orta okullarda 2 Temmuz'a kadar öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik etkinlikler gerçekleştirilecek. Liselerde ise mazeret sınavları 2 Temmuz'a kadar tamamlanacak. 5 Temmuz-31 Ağustos tarihlerinde ise öğrencilerin fiziksel ve duygusal becerilerini geliştiren telafi programı hayata geçirilecek.