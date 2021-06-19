Mali müşavir nasıl olunur? Mali müşavir ne iş yapar?

Mali müşavirler Serbest Mali Müşavirler (SMMM) ve Yeminli Mali Müşavir (YMMM) olarak iki kategoriye ayrılmakta ve her ikisinin de iş yaşamında önemli olduğu bilinmektedir. Günümüz şartlarına göre gençler meslek seçiminde ilgi duydukları alanlara yönelirken bir yandan da seçmiş oldukları mesleklerin maddiyat boyutunu da düşünmek durumunda kalabiliyor. Bu nokta da mali müşavirlik mesleği sağladığı birçok avantaj ile gözde meslek grupları arasında yer alıyor.

MALİ MÜŞAVİR NASIL OLUNUR?

Mali müşavirler şirketlerdeki finansal işlemleri yöneten kişilerdir. Firmaların finansal bilgilerinin ölçülmesi ve bilgilerin sunulması ile alakalı önemli işleri yürütürler. Mali müşavir olabilmek isteyen adaylar bu mesleği severek yapacaklarından şüphe duymamalıdır. Ayrıca Mali müşavir mesleğine sahip olabilmek için hukuk, iktisat, bankacılık, muhasebe, kamu yönetimi, işletme ve siyasal bilimler bölümlerinden birinden lisans mezunu olarak eğitim durumunu tamamlamak gerekmektedir.

Bu bölümden mezun olan adaylar mesleki yetenek sınavına tabi tutulur. Sınavda başarı şansına sahip olanları sırada ise staj süreci beklemektedir. Eğitim hayatı ile birlikte 3 yıl süren staj dönemi toplamda 8 yıla tekabül etmektedir. Bu süreçlerin ardından mali müşavir görevini üstlenmek için kişiler mesleğe atılabiliyorlar.

MALİ MÜŞAVİR NE İŞ YAPAR?

Mali müşavir serbest ya da yeminli müşavir olarak farklı görevleri üstlenebiliyorlar. Ancak mali müşavirlerin yapmış oldukları belli başlı görevler şu şekilde sıralanabilir:

Muhasebe defteri tutmak ve vergi iadelerini hazırlamak

Hesap bilgilerinin analinizi sağlamak ve mali tutarsızlıkları düzenlemek

Yürürlükte mevzuata göre vergi planlama hizmeti oluşturmak

Vergi idelerini düzenlemek

Finansal bilgilerin gizliliğini korumak ve müşterilere güven sağlamak

İç kontrolleri takip etmek ve finansal güvenliği korumak

Mali kayıtların yasa ve yönetmeliklere göre uygun olmasını sağlamak

Bordroların yönetiminden sorumlu olmak ve gelir ve giderleri kontrol altına almak

İş planı, bütçe, finansal tablo ve raporları derlemek ve sunmak

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR NEDİR, NASIL OLUNUR?

Serbest ya da yeminli mali müşavir mesleği, matematiksel düşünme yönünün kuvvetli olmasını gerektirmektedir. Serbest muhasebeci mali müşavirler özel bir şirket açmadan işlerini bağımsız bir şekilde yürütebilirler. Ya da bir şirkete bağlı olarak çalışabilir ve görevleri yalnızca bu şirketin mali müşavirlik görevini üstlenmek koşulu ile işe başlayabilirler.

Yeminli mali müşavirler defter tutmanın haricinde finansal rapor ve belgeleri hazırlamak, şirket sistemlerini gözden geçirmek ve risk analizi yapmak gibi birçok görevi üstlenir yani Serbest Mali Müşavirlerin yaptıkları tüm görevleri yerine getirmek durumundadırlar. Sektörde 10 yıllık serbest muhasebeci olarak görev yapanlar Yeminli mali müşavirlik sınavına girer, kazandığı takdirde kanun ve ahlaka uygun bir biçimde hareket edeceklerine yemin eder ve yeminli mali müşavir olarak ilgili yerlerde görev alabilirler.

MALİ MÜŞAVİR OLMA ŞARTLARI

Mali müşavir olmak isteyenler için aranan şartlar şöyledir;

Mali müşavir olarak çalışmak isteyenlerin fakülte mezunu olması gerekiyor. Bitirmesi gereken bölümler ise hukuk, ikitisad, işletme, kamu yönetimi, bankacılık ya da siyasal bilimlerden herhangi biridir.

Serbest muhasebesi mali müşavir stajı giriş sınavına belirlenen puanı almak ve 3 yıl staj yapmak gerekir.

Stajdan sonra serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavını kazanılmalıdır.

Medeni hakları kullanabilme ehliyetine sahip olması gerekir.

5 yıldan fazla ceza almamış olmak gerekmektedir.

Çeşitli cezalardan dolayı görevden alınmamış olmak önemlidir.

Birçok meslek grubunun şartları arasında yaş sınırlaması söz konudur. Ancak mali müşavir olmak için yaş sınırı bulunmamaktadır. Bu mesleği icraat edecek kişiler ne kadar tecrübeye sahipse kariyer hedefine o kadar çabuk ulaşabilir. Bu açıdan bu mesleği hakkı ile yerine getirebileceğini düşünenler yaşlarını takıntı haline getirmeden mali müşavirlik sınavına katılabilirler.

Üniversitede okulu uzatmadan mezun olan mali müşavir adayları 22 yaşında mezun oluyor ve sınav ve stajın bitiminde işe başlıyorlar. Yani stajyerlik mesleki anlamda alt yapı oluşturmak açısından büyük faydalar sağlıyor. Bu açıdan mali müşavirlik görevinde çalışacak olanlar için en başta tecrübenin önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak mümkündür.