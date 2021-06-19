PÖH nasıl olunur? Özel harekat polisi olmak için gerekli şartlar nelerdir?

Ülkemizde yaşanan son derece zorlu görevleri üstlenmek adına, her yıl binlerce Polis Özel harekat alımı yapılmaktadır. Bu nedenle lise mezunu ve yükseköğretim mezunu adaylarının yanında polis görevlileri de Polis Özel Harekat başvuruları ile alakalı araştırmalarda bulunuyor. Adaylar fiziki yeterlilik sınavı gibi özel şartlara tabi tutularak belirtilen şartlardan başarılı olunması durumunda PÖH olarak göreve başlayabiliyor.

PÖH NASIL OLUNUR?

Polis Özel Harekat kolunda görev almak isteyenler için birbirinden farklı seçenekler mevcuttur. Başta gençler olmak üzere bu zorlu görevde yer almak isteyenler için Polis eğitim merkezilerinde gereken eğitimin almış olması gerekir. Bu nokta da Polis Meslek Yüksek okullarında öğrenim gören öğrenciler özel harekat polisi olmak istediklerini tercihlerinde belirtebilirler.

Bununla birlikte lise mezunu adaylar için de Polis Özel Harekat başvuruları yılın belli dönemlerinde yapılmaktadır. Duyurular yolu ile gerçekleşen alımlar, Polis Özel Harekat mesleği şartları taşıyan kişilerin başvuruları için yol gösterici niteliği taşımaktadır. Aynı zamanda polis olarak görev yapanların gereken şartları taşıması halinde PÖH olabilme imkanı da bulunmaktadır.

ÖZEL HAREKAT POLİSİ OLMAK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

PÖH olabilmek için gerekenler noktasında başta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı söz konusudur. Bunun yanında Polis Özel Harekat Polisi olabilmek için gereken belli başlı şartlar şu şekilde sıralanabilir:

PÖH olabilmek için boy kilo şartları; kadınlarda 1.62 cm erkeklerde ise 1.67 ve üzerinde belirtilmektedir. Aynı zamanda bu boy oranına sahip olan kadın ve erkeklerin uygun bir vücut kitle endeksine sahip olması gerekmektedir.

PÖH olabilmek için belirlenen yaş sınırı ise 28'dir.

Silah kullanma veya taşımakla alakalı bir engel taşımıyor olmak gerekir.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarından temiz çıkmak gerekir.

Şahsın kendisi de dahil olmak üzere ailesinden herhangi birinin terör örgütü ve terör eylemleri ile bir ilişkisinin bulunmaması şartı bulunur.

Emniyet Teşkilatı Sağlık Yönetmeliğinde bulunan tüm şartları taşıyor olmak önemlidir.

Kurumsal haklarla alakalı bir olumsuzluk olmaması ve herhangi bir kuruma tanzimat borcu olmaması gerekmektedir.

Alkol ve uyuşturucu bağımlılığına dair bir tedavi görülmemiş olunmamalıdır.

Tüm bunların yanı sıra başvuru yapanların herhangi bir parti kuruluşuna üye olmamaları özel harekat polisi olmak için gereken şartlar arasında yer almaktadır.

PÖH EĞİTİMİ NASILDIR?

Başvuru aşamasından sonra; fiziki testleri yaş, sağlık şartları ve mülakat sürecinden başarı kaydeden adaylar eğitime dahil olmaktadır. Ancak eğitimin oldukça zorlu olduğunu belirtmek mümkündür. Bu görevler silah eğitimi, soğukkanlı davranabilme, dövüş eğitimi, bomba eğitimi, rehine kurtarma, keskin nişancılık gibi birçok görevi kapsamaktadır.

PÖH EĞİTİMİ KAÇ AY

Özel hareket polisi görevine başlayacak olan adaylar 15 haftalık önemli bir eğitim sürecinden geçmektedir. Bu aşamadan sonra kişilerin becerileri ele alınarak farklı branşlarda uzmanlaşmaları sağlanıyor. Ayrıca terör bölgelerinde görev yapacak olan adaylar bölgelere yerleştirilmeden önce 3 hafta daha özel bir eğitime tabi tutulmaktadır. Eğitimlerde canlı bomba saldırılarına karşı önlem, keskin nişancılık ve operasyon gerektiren olaylara karşı müdahalede bulunma gibi oldukça zorlu ve kapsamlı eğitimler görmektedirler.