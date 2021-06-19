Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk dün yaptığı yüz yüze eğitim açıklaması ile öğretmen, öğrenci ve velilere eğitim öğretimde yeni yıla dair bilgiler verirken Bakanlık da karnelere dair duyurusunu gerçekleştirdi ve bugünü işaret etti. Peki karneler ne zaman açıklancak? MEB e-Okul ile karne sorgulama ekranı ve dijital karnelere erişim saat kaçta açılacak? İşte milyonlarca öğrencinin beklediği habere dair son dakika gelişmeleri

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan son dakika açıklamasına göre milyonlarca öğrencinin karneleri E Okul VBS ile erişime açıldı. Notların öğretmenler tarafından sisteme girişleri tüm Türkiye'de tamamlanırken bugün 2 Temmuz'a kadar sürecek okullarda erken karne erişimi mümkün olacak. Diğer yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da yeni eğitim öğretim yılı ve yüz yüze eğitimle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.