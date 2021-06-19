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Giriş Tarihi: 19.6.2021 07:21 Son Güncelleme: 19.6.2021 07:21

, tarihi değişti mi? ÖSYM ile 2021 YKS'ye kaç gün var ve TYT, AYT, nedir?

YKS ne zaman yapılacak, tarihi değişti mi? ÖSYM ile 2021 YKS'ye kaç gün var ve TYT, AYT, YDT tarihi nedir?

Üniversite sınavı olarak da bilinen 2021 YKS için geri sayım sürüyor. TYT, AYT ve YDT oturumlarına girecek olan adaylar, son çalışmalarını yapıyor. Adaylar, YKS sınav giriş belgelerini alırken bir yandan da TYT, AYT ve hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. ÖSYM tarafından açıklama yapılırken , sınav tarihi değişti mi konusu da netlik kazandı. Peki, 2021 üniversite sınavına kaç gün kaldı ve ne zaman yapılacak? İşte, 2021 YKS tarihleri

Haziran ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde, üniversite sınavı olarak da adlandırılan 2021 YKS için geri sayım devam ediyor. Aday öğrenciler, iyi bir üniversite hayali ile son hazırlıklarını sürdürürken 2021 konusuyla ilgili de bilgi edinmeye çalışıyor. Bilindiği gibi, TYT, AYT ve YDT tarihleri belli olurken YKS sınav yerleri de açıklandı.

YKS SINAV YERLERİ SORGULAMA

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 10 Haziran 2021 tarihinde saat 09.00'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

YKS SINAV YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

YKS NE ZAMAN YAPILACAK, TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ?

Bununla beraber, YKS ne zaman yapılacak, sınav tarihi ertelendi mi konusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. ÖSYM'den konuyla ilgili açıklama gelirken üniversite sınavı kapsamında TYT, AYT ve YDT tarihleri de duyuruldu. Peki, bu yıl YKS ne zaman yapılacak?

İşte, YKS sınav tarihleri 2021

YKS TARİHİ DEĞİŞECEK Mİ?

Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren YKS, 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Tarihin yeniden değişmesi beklenmiyor.

TYT NE ZAMAN?

Birinci oturum olan Temel Yeterlilik Testi TYT 26 Haziran 2021 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.

AYT NE ZAMAN?

İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi AYT 27 Haziran 2021 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.

YDT NE ZAMAN?

Üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testi YDT 27 Haziran 2021 tarihinde 15:45'te uygulanacak.

ADAYLAR DİKKAT!

2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

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YKS ne zaman yapılacak, tarihi değişti mi? ÖSYM ile 2021 YKS'ye kaç gün var ve TYT, AYT, YDT tarihi nedir?
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