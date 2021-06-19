YKS ne zaman yapılacak, tarihi değişti mi? ÖSYM ile 2021 YKS'ye kaç gün var ve TYT, AYT, YDT tarihi nedir?

Haziran ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde, üniversite sınavı olarak da adlandırılan 2021 YKS için geri sayım devam ediyor. Aday öğrenciler, iyi bir üniversite hayali ile son hazırlıklarını sürdürürken 2021 YKS ne zaman yapılacak konusuyla ilgili de bilgi edinmeye çalışıyor. Bilindiği gibi, TYT, AYT ve YDT tarihleri belli olurken YKS sınav yerleri de açıklandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 10 Haziran 2021 tarihinde saat 09.00'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
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Bununla beraber, YKS ne zaman yapılacak, sınav tarihi ertelendi mi konusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. ÖSYM'den konuyla ilgili açıklama gelirken üniversite sınavı kapsamında TYT, AYT ve YDT tarihleri de duyuruldu. Peki, bu yıl YKS ne zaman yapılacak?
İşte, YKS sınav tarihleri 2021
Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren YKS, 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak.
Tarihin yeniden değişmesi beklenmiyor.
Birinci oturum olan Temel Yeterlilik Testi TYT 26 Haziran 2021 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.
İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi AYT 27 Haziran 2021 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.
Üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testi YDT 27 Haziran 2021 tarihinde 15:45'te uygulanacak.