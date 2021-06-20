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Giriş Tarihi: 20.6.2021 09:33 Son Güncelleme: 20.6.2021 09:33

, tarih belli oldu mu? Bu yıl olacak mı?

Üniversiteler ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu? Bu yıl üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı?

Üniversite öğrencileri ve önümüzdeki eğitim yılında üniversiteye başlayacak olan öğrenci adayları okulların ne zaman açılacağı hakkında araştırma yapıyor. Koronavirüs vaka sayılarındaki azalış sebebiyle pek çok konuda rahatlamaya gidilirken okulların ve üniversitelerin de yeni dönemde yüz yüze eğitime başlayacağı duyuruldu. Bu sebeple 2021-2022 döneminde , bu yıl olacak mı gibi sorular yanıt arıyor. İşte YÖK akademik takvimi ile üniversitelerin açılacağı tarih.

Bir yılı aşkın bir süredir mücadele ettiğimiz koronavirüs pandemisi nedeniyle milyonlarca öğrenci okullarından uzak kaldı. Salgınla mücadele kapsamında vaka sayılarının düşüşü ve hızlanan aşılama çalışmaları sonucunda öğrencilerin okula dönüş tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve YÖK'ün açıklamaları sonucu, öğrenciler 2021-2022 döneminde , bu yıl olacak mı gibi sorulara yanıt arıyor.

2021-2022 ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son kabine toplantısının ardından üniversitelerin 2021-2022 öğretim yılına 13 Eylül'de başlanacağını ve eğitimin yüz yüze olacağını duyurdu.

ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN?

Dolayısıyla Yüksek Öğretim Kurumu'na (YÖK) bağlı üniversitelerde 13 Eylül itibariyle yüz yüze eğitime geçilecek. Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin kayıt işlemleri, 4 Ağustos'ta YKS sonuçlarının açıklanmasını takiben Ağustos ayı içinde tamamlanacak. Öğrencilerin yurt başvuruları ve kayıtları da Ağustos'a kadar tamamlanmış olacak.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN KAPANACAK?

2020-2021 eğitim öğretim yılının sonuna gelinmesiyle birlikte okulların kapanış tarihi de araştırma konusu oldu. Üniversiteler, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar gibi 2 Temmuz'da kapanacak. 3 Temmuz-13 Eylül arası üniversiteler için yaz tatili olacak.

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Üniversiteler ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu? Bu yıl üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı?
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