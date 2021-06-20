Açıköğretim 2021 AÖL sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Geçtiğimiz günlerde Bakan Ziya Selçuk'un imzasıyla illere gönderilen yazıda 1 ve 2. dönem sınavlarının çevrim içi yapıldığı gibi 3. dönem sınavlarının da online olarak düzenleneceği ifade edilmişti. Bu kapsamda Açıköğretim lise AÖL sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak, sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. İşte MEB takvimi ile AÖL sınav tarihleri ve tüm detaylar…
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
Açık Öğretim Lisesi 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavlarının 03-04 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacağı belirtildi. Sınavlar 03 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30′ dan 07 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59′a kadar online olarak yapılacak.
AÖL 3. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ
2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem sınav giriş belgeleri sistem üzerinden 30 Haziran 2021 Çarşamba günü erişilmesi bekleniyor. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...
MEB Açık Lise AÖL sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda merkezi sistemle düzenlenmektedir.
Her soru 4 seçenekli olacak. Her dersten 20 soru sorulacak. Her doğru yanıtın değeri 5 puan olacak. Yanlış yanıtlar doğru yanıtları götürmeyecek. Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılıyor.