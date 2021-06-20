Açıköğretim 2021 AÖL sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Geçtiğimiz günlerde Bakan Ziya Selçuk'un imzasıyla illere gönderilen yazıda 1 ve 2. dönem sınavlarının çevrim içi yapıldığı gibi 3. dönem sınavlarının da online olarak düzenleneceği ifade edilmişti. Bu kapsamda Açıköğretim lise AÖL sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak, sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. İşte MEB takvimi ile AÖL sınav tarihleri ve tüm detaylar…