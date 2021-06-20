Kıyafet Eş Anlamlısı Nedir? Kıyafetin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Günlük hayatımızda en sık karşılaşılan kelimelerden kıyafet eş anlamlısı olan sözcük birden fazladır. Eğitim çağındaki öğrencilerin sıkça karşılaştığı anlamdaş kelimeler araştırılırken kıyafet eş anlamlısı nedir sorusuna yanıt aranıyor. Türkçe'mizde örnek kelimesi benzetilmek istenen şey, model anlamını taşır. Dilimizde bütün kelimelerin yazılışları ve okunuşları ve anlamları birbirinden farklıdır. Buna göre; kıyafet eş anlamlısı nedir? İşte, kıyafetin eş anlamlısı olan sözcük ve detaylar…

KIYAFET EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Eş anlamlı kelimeler anlamca birbirinin aynısı olan anlamı ifade eden kelimelere denilmektedir. Eş anlamlı kelimeler yerine anlamdaş kelimeler de denilebilmektedir. Kıyafet kelimesinin eş anlamlısı giysi, giyecek, giyim kelimeleridir.

KIYAFET EŞ ANLAMLISI OLAN SÖZCÜK

Kıyafet kelimesinin eş anlamlısı giysi sözcüğüdür. Yazılış ve okunuş bakımından farklı fakat anlamca aynı olan kelimelerdir. Bu tür kelimeler birbirlerinin yerini tutabilir. Anlamdaş kelimelerin birisi genelde yabancı kökenlidir. Giyim kuşam, vücudun bir kısmını veya tamamını kapsayan her türlü kıyafet ve aksesuar anlamını taşır. Giyim kuşamın en önemli ve muhtemelen en eski işlevi, vücudu doğa şartlarından korumasıdır.

KIYAFET NE DEMEK? TDK'YE GÖRE KIYAFET ANLAMI

Kıyafet kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir.

Kıyafet kelimesi Arapça kökenlidir.

Kıyafet kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamı şu şekildedir:

- Giysi

- Resmî giysi