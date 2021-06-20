Kelime anlamı olarak; gücünü ve parlaklığını yitirmiş olan, rengi atmış, solmuş gibi ifadeler içeren soluk eş anlamlısı merak ediliyor. "Solumak" fiilinden türetilmiş olup soluğun ilk anlamı da nefes olarak kabul edilir. "Beti benzi atmış" deyimi de bu kapsamda sıklıkla kullanılan kelimeler arasında yer alır. Bu kapsamda, soluk eş anlamlısı nedir? Soluk kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük hangisidir?

SOLUK EŞ ANLAMLISI

Soluk eş anlamlısı; solgun, nefes, mat gibi kelimelerdir. Bunlar; kendi anlamları içerisinde cümleye göre tercih edilmektedir. Örneğin; rengi sararmış, parlaklığını yitirmiş anlamına gelen solgun kelimesi soluk kelimesinin eş anlamlısıdır. Genellikle renkler için kullanılan mat kelimesi de soluk ile eş anlamlı olmaktadır.

SOLUK NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre; soluk kelimesinin 2 farklı anlamı bulunur. İlk anlamı; akciğerlere çekilen ya da akciğerler yoluyla vücuttan atılan havadır. Diğer anlamı ise; rengi atmış olan, uçuk, mat, parlaklığını ve ışığını yitirmiş anlamlarını taşır.