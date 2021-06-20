Üniversiteliler için aşı tarihi belli oldu mu? Üniversite öğrencileri ne zaman aşı olacak, aşı sırası geldi mi?

13 Eylül'de 2021-2022 eğitim öğretim yılına yüz yüze eğitimle başlayacak olan milyonlarca üniversiteli genç aşı sırasının kendilerine ne zaman geleceğini üniversite öğrencileri ne zaman aşı olacak sorusuyla araştırıyor. Yaklaşık 40 milyon kişinin aşısı yapılırken, öncelikli grupta 35 yaş üstüne kadar gelindi. Bu gelişmeler ışığında, üniversite öğrencilerine aşı sırası geldi mi, ne zaman gelecek diye merak ediliyor. Üniversiteliler için aşı tarihi belli oldu mu sorusunun yanıtı haberimizde.

ÜNİVERSİTELİLER NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Aşı takviminde öncelikli grupların aşılama faaliyetleri büyük ölçüde tamamlanırken, SGK kaydı bulunan çalışanlar için de aşı hakkı doğdu. Bir günde 1 buçuk milyonu aşan aşılama uygulamasıyla rekor kırılırken, yaş gruplarında 35 yaş üstüne kadar inildi. Bunun üzerine, çalışmadığı için SGK kaydı bulunmayan ve herhangi bir önceliği bulunmayan üniversite öğrencileri, kendileri için aşı sırasının ne zaman geleceğini araştırmaya koyuldu.