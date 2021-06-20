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Giriş Tarihi: 20.6.2021 10:30

yapılacak, sınav tarihi ertelendi mi? ÖSYM 2021 YKS'ye kaç gün kaldı?

YKS ne zaman yapılacak, sınav tarihi ertelendi mi? ÖSYM 2021 üniversite sınavı YKS'ye kaç gün kaldı?

Halk arasında olarak da adlandırılan için heyecan dorukta. TYT, AYT ve YDT oturumlarına girecek olan adaylar, artık son çalışmalarını gerçekleştiriyor. Adaylar, YKS sınav giriş belgelerini alırken bir yandan da TYT, AYT ve YDT tarihi hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. ÖSYM tarafından açıklama yapıldı ve yapılacak, sınav tarihi ertelendi mi konuları netlik kazandı. Peki, 2021 üniversite sınavına kaç gün kaldı ve YKS ne zaman yapılacak? İşte, 2021 YKS tarihleri

Haziran ayının sonlarına yaklaşılırken olarak da bilinen için geri sayım da devam ediyor. Adaylar, iyi bir üniversite amacı ile son hazırlıklarını sürdürürken 2021 konusuyla ilgili bilgi edinmeye çalışıyor. Bilindiği üzere, TYT, AYT ve YDT tarihleri belli olurken YKS sınav yerleri de açıklandı.

YKS SINAV YERLERİ GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 10 Haziran 2021 tarihinde saat 09.00'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

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YKS NE ZAMAN YAPILACAK VE SINAV TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ?

yapılacak, sınav tarihi ertelendi mi konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. ÖSYM'den konuyla ilgili açıklama geldi ve üniversite sınavı kapsamında TYT, AYT ve YDT sınav tarihleri duyuruldu. Peki, bu yıl YKS ne zaman yapılacak?

İşte, YKS sınav tarihleri 2021

YKS TARİHİ DEĞİŞECEK Mİ?

Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren YKS, 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Tarihin yeniden değişmesi beklenmiyor.

TYT NE ZAMAN?

Birinci oturum olan Temel Yeterlilik Testi TYT 26 Haziran 2021 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.

AYT NE ZAMAN?

İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi AYT 27 Haziran 2021 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.

YDT NE ZAMAN?

Üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testi YDT 27 Haziran 2021 tarihinde 15:45'te uygulanacak.

ADAYLAR DİKKAT!

2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

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YKS ne zaman yapılacak, sınav tarihi ertelendi mi? ÖSYM 2021 üniversite sınavı YKS'ye kaç gün kaldı?
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