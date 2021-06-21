1. Dünya Savaşı ne zaman başladı sorusu özellikle lise sırasında tarih derslerinde sıklıkla irdeleniyor. Birinci Dünya Savaşı ne zaman bitti, kim kazandı konusu ise üzerinden bir asırdan fazla geçmiş olmasına rağmen hâlâ çoğu devlet tarafından konuşulmaya ve yeni nesillere anlatılmaya devam ediyor.

1. DÜNYA SAVAŞI TARİHİ

1. Dünya savaşı ne zaman başladı ve 1. Dünya savaşı ne zaman bitti sorularının cevabı 1. Dünya Savaşı'nın tarihinde saklı. Birinci Dünya Savaşı, 1914 senesinde başladı ve yaklaşık 4 sene sürerek 1918 tarihinde sona erdi. Birinci Dünya Savaşı'nın görünen sebebi, Avusturya – Macaristan veliahtının Saraybosna ziyareti sırasında bir Sırp milliyetçisi tarafından vurulması olarak açıklandı ancak bu savaşın görünmeyen nedenleri çok daha derin ve fazlaydı.

Birinci Dünya Savaşı öncesinde yaşanan Fransız İhtilali'nin getirdiği milliyetçilik duygusu ve Sanayi Devrimi sonrasında ortaya çıkan sömürge ile hammadde arayışları, bu büyük savaşın en büyük sebepleri arasında yer alıyor. Bu arayışların yanında Fransa ve Almanya arasında yaşanan Alsas – Loren sorunu da savaşın en büyük nedenleri arasında gösteriliyor.

Birinci Dünya Savaşı, İtilaf ve İttifak Devletleri olmak üzere devletlerin 2 zıt bloğa bölünmesi ile başladı. İttifak Devletleri, Almanya ve Alman sömürgeleri, İtalya ve Avusturya – Macaristan olarak savaşa girerken İtilaf Devletleri Fransa, Britanya İmparatorluğu, Rusya, Japonya, Sırbistan, Belçika ve daha fazla devletin bir araya gelmesi ile oluştu. Savaşın başında İttifak Devletleri arasında yer alan ama tarafsız gibi görünen İtalya, savaşın başlamasından 1 sene sonra 1915 senesinde taraf değiştirerek İtilaf Devletlerinin bloğunda yer almaya başladı. Savaşın başında tarafsız olan Osmanlı İmparatorluğu ise 2 Alman gemisinin Türk bayrağı altında iken Rus limanlarını bombalaması ile birlikte savaşa girmek zorunda kaldı.

1. DÜNYA SAVAŞI'NI KİM KAZANDI?

Birinci Dünya Savaşı'nın kazananı, Fransa, Britanya İmparatorluğu, İtalya gibi devletlerin yer aldığı İtilaf Devletleri oldu. İtilaf Devletlerinin savaşı kazanmasının ardından İttifak Devletleri, oldukça ağır hükümler ve şartlar içeren antlaşmalar imzalamak zorunda kaldı. Savaş vergileri ödedi ve geri dönülmez hasarlar aldı.

1. Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı ve Avusturya – Macaristan imparatorlukları yıkıldı, Çarlık Rusya rejim değiştirdi ve yeni ülkeler kuruldu. Kısacası 1. Dünya Savaşı, savaşa katılan bütün devletler için çok büyük değişimler yaşattı. Asya ve Avrupa'nın siyasi haritası değişirken aynı zamanda birçok devlet de rejim değişikliğine gitti.

1. DÜNYA SAVAŞI'NDA KAÇ ASKER ÖLDÜ?

1. Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletlerinden 5,525.000 asker vefat ederken 12,831.500 asker yaralandı. Kayıp askerlerin de sayısı eklenince 22,477.500 İtilaf Devletri askeri savaş içerisinde ya hayatını kaybetti ya yaralandı ya da kayboldu.

1. Dünya Savaşı'nda İttifak Devletlerinden ise 4,386.000 asker hayatını kaybederken 8,388.000 asker yaralandı. Kayıp askerlerin de eklenmesi ile İttifak Devletlerinden 16,403.000 asker öldü, yaralandı ya da kayboldu.

1. Dünya savaşı'nda kaç osmanlı askeri öldü sorusunun cevabı ise kesin olarak bilinmemekle beraber 500 bin olarak veriliyor. Dönem içerisinde yazılmış belgelere dayanarak Osmanlı Devleti'nin 500.000 civarında askerini 1. Dünya Savaşı sırasında kaybettiği tahmin ediliyor.

OSMANLI 1. DÜNYA SAVAŞI'NA NE ZAMAN GİRDİ?

Osmanlı İmparatorluğu, elinden geldiğince 1. Dünya Savaşı başladığında tarafsızlığını korumaya çalıştı. Ancak 2 Alman gemisinin, Türk bayrağının altına sığınmışken Rus limanını bombalaması Osmanlı İmparatorluğu'nun savaşa zoraki olarak girmesine neden oldu.

1. DÜNYA SAVAŞI KAÇ YIL SÜRDÜ?

1. Dünya Savaşı, 28 Temmuz 1914 tarihinde başladı ve 11 Kasım 1918 tarihinde sona erdi. 1. Dünya Savaşı 4 yıl kadar sürdü ve taaruz, savunma ve yardım cepheleri olmak üzere üç farklı koldaki cephelerde yapıldı. Birinci Dünya Savaşı, İtilaf Devletlerinin kesin galibiyeti ile sonuçlandı.