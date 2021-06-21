2. Dünya Savaşı tarafları kimlerdir? İkinci Dünya Savaşı'na hangi devletler katıldı?

İkinci Dünya Savaşı'na hangi devletler katıldı sorusu özellikle tarih derslerinde öğrencilerin sıklıkla karşısına çıkmaktadır. 70 milyona yakın insanın hayatını kaybettiği 2. Dünya Savaşı'nda sadece askerler değil aynı zamanda sivil halk da hayatını kaybetmiştir. Savaş sonrasında ortaya çıkan belgelere göre İkinci Dünya Savaşı sırasında hayatını kaybeden insanların neredeye %70 kadarı sivil halktan, kadınlardan ve çocuklardan oluşmaktadır.

2. DÜNYA SAVAŞI HANGİ DEVLETLER ARASINDA OLDU?

İkinci Dünya Savaşı, savaşın oluşmasına neden olan durumlar, savaş süreci ve sonrası ile insanlık için oldukça büyük bir dönüm noktasıdır. Tarihin en büyük kıyımlarından biri olan 2. Dünya Savaşı sırasında 70 milyona yakın insan hayatını kaybetmiş ve bu insanların çok büyük bir kısmını sivil halk oluşturmuştur.

2. Dünya Savaşı, 1. Dünya Savaşı sonrasında bazı ülkelerin istediklerini alamaması, sömürgenin onlara yeterli gelmemesi gibi sebeplerden açığa çıkmış bir savaştır. 2. Dünya Savaşı Tarafları da tıpkı 1. Dünya Savaşı sırasında olduğu gibi 2 bloktan oluşmaktadır. Bu blokların adı ise "Müttefik Devletler" ve "Mihver Devletler" olmuştur.

2. Dünya Savaşı'nın sonuçları şu şekilde sıralanabilir;

2. Dünya Savaşı, Müttefik Devletler'in mutlak galibiyeti ile sonuçlanmıştır.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Mihver Devletler'den (Almanya, İtalya, Japonya) Almanya'daki Nazi yönetimi, İtalya'daki Faşist yönetim biçimi ve Japonya'daki imparatorluk anlayışı çökmeye başlamıştır.

Müttefik Devletler'in işgali sırasında İtalya Krallığı yıkılmış ve İtalya Cumhuriyeti kurulmuştur.

2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından Atom Çağı başlamıştır.

Birinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan Milletler Cemiyeti kapatılmış yerine Birleşmiş Milletler (NATO) kurulmuştur.

Franklin D. Roosevelt liderliğindeki Amerika Birleşik Devletleri ve Josef Stalin liderliğindeki Sovyetler Birliği 2. Dünya Savaşı sonrasında süper güç olarak adlandırılarak birbirine rakip olmuştur.

Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki rekabet ile beraber ise Soğuk Savaş adını verdiğimiz savaş başlamıştır. Bu soğuk savaş günümüzde de devam etmektedir.

2. DÜNYA SAVAŞI NE ZAMAN BAŞLADI?

İkinci Dünya Savaşı, 1 Eylül 1939 tarihinde başlamış; 2 Eylül 1945 tarihinde sona ermiştir. Dünya tarihinin en büyük ve en kanlı savaşları arasında yer alan 2. Dünya Savaşı global çaptaki en büyük savaş olma özelliğini de taşımaktadır. Avrupa, Pasifik, Akdeniz, Kuzey Afrika, Güney ve Kuzey Amerika, Güneydoğu Asya, Çin ve Japonya gibi oldukça büyük bir alanda yapılan 2. Dünya Savaşı sırasında 73 milyon civarı insan ölmüştür.

2. DÜNYA SAVAŞI'NA KATILAN ÜLKELER

2. Dünya Savaşı'na Müttefik Devletler ve Mihver Devletler adı altında 7 büyük devlet katılmıştır. Günümüzde hepimizin isimlerine aşina olduğumuz bu devletlerin 2. Dünya Savaşı sırasında var olan liderleri de günümüzde hâlâ tanınmakta ve konuşulmaya devam etmektedir.

2. Dünya Savaşı Müttefik Devletler ve liderleri şu şekildedir;

Sovyetler Birliği – Josef Stalin

Birleşik Krallık – Winston Churchill

Amerika Birleşik Devletleri – Franklin Delano Roosevelt

Çin – Çan Kay Şek

2. Dünya Savaşı Mihver Devletler ve liderleri ise şunlardır;