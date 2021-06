Besin kaynakları kişiler için temel ihtiyaç kategorisindedir. Besinler doğada ya da sonradan üretimle elde edilen kaynaklardan elde edilir. Besin kaynakları kişilerin sağlıklı bir hayat geçirmeleri için çok önemli bir yer tutar. Besin tüketimi yaşamınızda sorun yaşamamanız için aksatılmamalıdır. Şimdi insan sağlığı için gerekli besinler, özellikleri ve bu besinlerin vücudumuza sağladığı özellikleri inceleyeceğiz.

BESİNLER VE ÖZELLİKLERİ

Her besin maddesinin farklı özelliği ve etkisi bulunmaktadır. Yıl içinde her gün tüketilen bu besinler vücudumuz için pek çok fayda sağlar. Besin kaynakları büyümemiz, sağlıklı bir yaşam sürmemiz ve dinç bir vücuda sahip olmamız için temel ihtiyaçlarımız arasında yer alır. Sebze ve meyveler temel besin kaynaklarıdır. Bu besin kaynaklarının tüketilme süreci ise beslenme olarak adlandırılır. Besin kaynaklarının alındığı yerler ise değişiklik gösterir. Bu kaynaklar şunlardır:

Bitkisel kaynaklar

Hayvansal kaynaklar

Madensel kaynaklar

HAYVANSAL KAYNAKLAR NELERDİR?

Hayvansal kaynaklar hayvanların aracılığı ile elde edilir. Et, yumurta, süt ve yoğurt hayvansal kaynaklardan elde edilen besinlerdir.

BİTKİSEL KAYNAKLAR NELERDİR?

Bitkisel besinler bitkilerden elde edilir. Tüm sebze çeşitleri bitkisel kaynaklar içerisinde yer alır. Tahıl ürünleri de bitkisel kaynaklı ürünlerdir.

MADENSEL KAYNAKLAR NELERDİR?

Tuz ve suyun içinde bulunun maddelerden alınan kaynaklara madensel kaynaklar adı verilir. Bitkisel ve hayvansal kaynaklarda madensel kaynaklar bulunur.

BESİNLERİN VÜCUDUMUZDAKİ GÖREVLERİ NELERDİR?

Besin maddeleri kişilere enerji verir.

Vücutta yapıcı ve onarıcı etkileri bulunur.

Sindirim düzenler.

TEMEL BESİNLER NELERDİR?

Günlük beslenme sürecinde karbonhidrat alımı önemlidir. Genellikle sporcu kişiler tarafından yüksek karbonhidrat alımı yapılır. Karbonhidrat enerji alımınızı karşılar. Enerji verici besinler olarak da adlandırılır. Temel karbonhidrat içeren besinler patates, bal, unlu ürünler, pirinç, tahıllardır.

Proteinler ise kişilerin vücut ve kemik gelişimi için ihtiyaç duyulan besinlerde bulunur. Eğer yeterli protein alımı yapılmaz ise vücutta meydana gelen herhangi bir yaralanmada iyileşme süreci yavaşlar. Balık, et, tavuk, süt ve süt ürünlerinin yanı sıra protein alımı baklagil ürünlerinden alınmaktadır.

Enerji verici kaynaklardan bir diğeri ise yağlardır. Enerji kaybı vücutta ilk olarak karbonhidratlar tarafından sağlanır. Eğer yeterli karbonhidrat alımı olmaz ise bu kez vücutta var olan yağlardan enerji harcanır. Kuruyemişler, susamlar, tereyağı, zeytin ve ayçiçek yağ içeren besinlerdir.

Vücudu hastalıklardan koruyan ve bağışıklık kazanmasını sağlayan besin kaynakları ise vitaminlerdir. Vitamin pek çok sebze ve meyvede bulunduğu gibi et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünlerinde bulunur. Vücudun ihtiyaç duyduğu en temel vitaminler ise E, B, A, C, K ve D vitaminidir.

Vücudun ihtiyacı olan son besin maddeleri ise mineraller ve sudur. İnsan vücudunun sudan oluşan kısmı yüzde 70'tir. Bu nedenle su insan sağlığı ve vücut dirençliği için de önemli bir yer tutar. Uzmanlar tarafından günlük içilmesi önerilen su miktarı yaklaşık 2 litredir. Su alımının düzenli yapılmasının insan sağlığına sayısız faydası bulunur. Su tüketimi ile kan akışı hızlanır ve vücut ısısı dengelenir. Suyun yanı sıra mineraller de vücut için önemlidir. Potasyum, kalsiyum, fosfor, demir ve kalsiyum vücudun ihtiyaç duyduğu temel minerallerdir. Su ve mineral tüketimi vücuttaki tuz dengesini de sağlar.