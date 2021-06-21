Konuşma ve yazı dilinde daha etkili ve güçlü anlatımlar yapmak için destekleyici ve açıklayıcı ifadelere başvurulmaktadır. Destekleyici ve açıklayıcı ifadeler 4. Sınıf Türkçe dersi için önemli olan konular arasında yer alır. Yazımızda daha etkili anlatımlar yapmanızı sağlayacak destekleyici ve açıklayıcı ifadeleri ve kullanılan sözcükleri paylaşacağız.

DESTEKLEYİCİ VE AÇIKLAYICI İFADELERDE KULLANILAN SÖZCÜKLER NELERDİR?

Destekleyici ve açıklayıcı anlatım sırasında farklı sözcükler kullanılabilir. Bu sözcükler ile anlatımlarınız daha da güçlenecek, ifade etmek istediğiniz cümleleri pekiştirebileceksiniz. İşte destekleyici ve açıklayıcı cümlelerde en çok kullanılan kelimeler.

Örnek olarak

Çünkü

Ayrıca

Özellikle

Açıkçası

Üstelik

Başka bir deyişle

Doğrusu

Yani

Hatta

DESTEKLEYİCİ VE AÇIKLAYICI İFADELER İLE İLGİLİ ÖRNEK CÜMLELER