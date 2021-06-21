Din, kulaktan dolma olay ve hadislerle öğrenilmemesi gereken insanların okuyarak, araştırarak bilgi edinmesi gereken ilahi kuralları kapsar. Bu noktada Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri öğrencilerine dini öğrenmenin önemi ve faydası gibi birçok konuyu araştırarak öğrenmesi ve bilgi toplaması için çeşitli ödevler verir. Ders konularında kapsamlı bilgiler edinmek isteyen öğrenciler ise gerek din kitaplarından gerekse internet ortamından bilgiler edinmek ister.

DİNİ ÖĞRENMENİN ÖNEMİ

İnsanoğlu aklı ve düşünceleri ile hareket eden bir varlıktır. Bu nedenle hayatımızda var olan mucizelerin, yaşama nedenimizin ve ölümün ardından bizi nelerin beklediği gibi pek çok konuyu zaman zaman sorgulayabiliriz. Tam da bu nokta da tüm bu soruların karşısında anlamlı cevaplar sunan İslam dini, insanları doğru bir yaşama sürüklerken olaylar karşısında da nasıl bir bakış açısına sahip olması konusunda ışık tutmaktadır.

Din, insanın yaradılış şeklinin Allah'ı tanımak ve ona kulluk etmek olduğunu açıkça ifade eder. Kişilerin ahiret yaşamında yeniden dirileceğini; iyilerin ödüllendirilerek, kötülerin cezalandırılacağını öğretmektedir. Dini tam anlamıyla öğrenmek hayatımızdaki birçok olayı şekillendirmemizi sağlar.

DİNİ ÖĞRENMENİN FAYDASI NEDİR?

Yüzyıllar boyunca din ile hurafe ve batıl inançlar arasında ilişkiler kurulmaya çalışılmıştır. Ancak dinimizi en doğru şekilde öğrenmek için Kur'an-ı Kerim kitaplarının Türkçe açıklamalarını okuyarak İslam'ın anlam ve önemini en doğru şekilde kavrayabiliriz. Ayrıca okullarda donanımlı öğretmenler aracılığıyla işlenen din dersleri, din hakkında bilgi kirliliğini önlemek açısından son derece yararlıdır.

Din, insanların iyiliği ve güzelliği için gönderilmiştir. Dini öğrenmenin önemi ve faydalarına ilişkin bazı detaylar aşağıda yer almaktadır;

Din insanlara Aziz yaratıcımız olan Allah'ı tanıtmaktadır.

Allah'a neden ve nasıl ibadet etmemiz gerektiği hakkında bilgiler verir.

Hem dünya hem de ahiret yaşantısında mutluğa ulaşmamız için yapmamız gereken her şey din sayesinde bizlere sunulmuştur.

Din, insanlara hoş görüde bulunmamızı, doğru ve dürüstlükten yana olmamızı ve yanlış seçimlerden uzaklaşmamızı sağlar.

Din, iyi ve hayırlı davranışlarda bulunmayı ve her türlü kötülükten da sakınmamızı duyurur.

Aynı zamanda din, kendimize, ailemize, vatanımız ve milletimize yararlı bir insan olma yoluna iter.

Dini öğrendiğimizde batıl olan birçok inancı rahatlıkla ayırt edebiliriz. Her açıdan bilinçli davranmamıza, sorumluluklarımızın bilincinde olmamıza yardımcı olur.

Toplumsal gelişime katkı sağlar. Toplumda sevgi ve saygıyı kurallar dahilinde yaşamaya ön ayak olur.

Evrendeki varlıklar ile olan ilişkilerimizde din yol göstericidir.

Dünyadaki tüm canlıları sevmemizi, doğayı ve hayvanları korumamızı sağlar.

Allah tarafından insanların huzura ve mutluluğa ulaşmasına vesile olan dinimiz, insanlara emir ve yasakların neler olduğunu sunan önemli kurallardır. Dinin önemi ve faydası hakkında yazımızda yer verdik. Ancak, dinin insanlara sunduğu daha pek çok güzellik, iyilik olduğunu da belirtebiliriz.